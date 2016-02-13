«Беларусь, я люблю цябе!» Республиканская акция стартовала в Минске

Новости Беларуси. «Беларусь, я люблю цябе!». Республиканская акция под таким названием стартовала в Минске. Она посвящена Дню всех влюблённых и Международному дню родного языка. Её организовали сразу несколько министерств и Республиканский союз молодёжи.

На площади около городской Ратуши собралось порядка полутысячи человек: чиновники, артисты, горожане, школьники и студенты. Для гостей организаторы подготовили концертную программу, молодёжные флеш-мобы, выставки-ярмарки блюд национальной кухни. Также работают книжные павильоны. В течение дня здесь пройдут презентации литературных новинок с участием авторов. Все желающие могут послушать и выступления поэтов, сообщили в программе Новости»24 часа» на СТВ.

Минчане:

Мы проходили мимо, услышали музыку, увидели людей. Все сюда идут. И мы подошли посмотреть. Беларусь любим.