Речитатив от Николая Мирного: в декабре стартует второй сезон шоу «Две звезды на СТВ»

Новости Беларуси. Редкие кадры. Музыкальное шоу «Две звезды на СТВ» возвращается на экраны.

8 пар – именитые вокалисты и люди далекие от сцены в течение декабря будут удивлять зрителей творческими номерами.

Поющие дуэты исполнят белорусские хиты, песни из кинофильмов и новогодние шлягеры. Живой звук, неожиданные тандемы и оригинальный репертуар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы уверяют, шоу – будет!

Новые лица, новые песни и новые, неожиданные дуэты. Второй сезон проекта «Две звезды» – редкие кадры совсем скоро на телеканале СТВ.

На одной площадке уж точно больше, чем две звезды. Всего восемь пар. С именитыми вокалистами запели и банкиры, и спортсмены.

Мог ли подумать Кристель Лакака, что сменит лесопилку на сцену в свете софитов, возьмет в руки микрофон. И споет с заслуженной артисткой Беларуси и депутатом Ириной Дорофеевой.

Ирина Дорофеева, участница проекта «Две звезды на СТВ»:

Будем еще удивлять своим темпераментом. Будем спеватся ещё больше, чтобы у нас был настоящий дуэт. У нас впереди еще секретов много!

Кристель Лакака, участник проекта «Две звезды на СТВ»:

Это вы еще посмотрите.

Любимые хиты в новом прочтении.

Где еще вы услышите новогодний речитатив в исполнении Николая Мирного? Вот уж где поистине редкие кадры.

Николай Мирный, участник проекта «Две звезды на СТВ»:

Для меня, наверное, самое сложное – в зал не смотреть. Потому что когда я вижу своих улыбающихся друзей, я забываю текст, и это накладывается на мою партнершу.

Лариса Грибалева, участница проекта «Две звезды на СТВ»:

Пойдем работать. У нас еще есть немножко времени поработать.

Покорять строгое жюри дуэты планируют не только вокальными данными, но и оригинальными образами.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Прежде всего, какое-то обаяние, которое будет сочетаться с тем, что изрекает певец и с тем, что он чувствует в это время. Это «что-то» – тот самый шарм, которому невозможно научить. Он либо есть у исполнителя, либо нет.

Надо отметить, конкуренция развернулась не только среди поющих звездных пар.

Брюнетка и блондинка, Ирина Ромбальская и Анна Бонд, ведущие проекта, еще за кулисами начали дуэль за внимание публики.

Организаторы обещают немало сюрпризов. Всего четыре тематических концерта. Звездные баталии зрители нашего телеканала смогут увидеть уже в декабре.