Роль творчества в современном мире обсудили участники дискуссионного клуба «Открытый диалог» в Минске

Новости Беларуси. Для общества необходимо объединяться. Такое мнение высказали участники дискуссионного клуба «Открытый диалог». В рамках Года культуры темой встречи стала роль творчества в современном мире. Эксперты пытались найти ответ на вопрос «Можно ли в литературе и журналистике нашего времени приравнять перо к штыку».

Одним из ключевых спикеров дискуссии стал известный русский поэт, эссеист, критик Юрий Кублановский. Он автор более 20 лирических книг, лауреат престижных литературных премий. Его поэзию высоко оценивали Иосиф Бродский и Александр Соженицын, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Кублановский, поэт, искусствовед (Россия):

Если говорить о действенности поэтического и литературного слова, надо ценить сердца, помогать человеку самоопределиться в этом мире, чтобы человек понял, что от его самостояния в этом мире, его независимости и вместе с тем солидарности в сотрудничестве с современниками, с тем же государством зависит очень многое, судьба страны в частности.

Клуб «Открытый диалог» – это платформа для важных дискуссий. Он объединяет лидеров молодежного движения Беларуси, политологов, руководителей ведущих средств массовой информации. В ходе встреч эксперты обсуждают важные общественно-политические и острые социальные темы, ищут ответы на актуальные вопросы времени и пути их решения.