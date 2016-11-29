«Да, книги издаются. Но реализовываются плохо»: 29 ноября прошел Съезд писателей Беларуси

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Чего не хватает отечественной литературе?

Ответ на этот вопрос 29 ноября искали участники Съезда писателей. Всего около 600 делегатов. Со всех регионов Беларуси, а еще России, Казахстана, Литвы, Таджикистана и других стран. О том, что уже сделано и какие планы на будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литературное дыхание в первые минуты, сразу за дверью. А для журналистов вместо интервью – стихотворные строки, которые только-только увидели свет. Они старались как можно лучше запомнить этот день, в том числе – благодаря фотографиям.

Писателей со всей Беларуси. А еще из соседних Литвы, Казахстана, Таджикистана, России...

Геннадий Иванов, первый секретарь правления Союза писателей России:

Я уверен, что литература жива, будет жить. И, конечно, будут рождаться гении.

Такой съезд – будто безмолвно подтверждение: белорусской литературе быть.

Единственный вопрос: как ей стать более популярной? Интересные герои? Новые темы? Или развитие белорусскоязычного творчества?

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:

Надо больше проявлять заботы и литературе, о книгах. Да, книги издаются. Но реализовываются плохо.

Но писателей сегодня действительно хватает. Разносторонних по темам, жанрам. И главное – талантливых.

Такой странный, но все равно родной. Старорусский. Именно на нем написан древний памятник литературы

«Слово о полку Игореве», переведенное и на белорусский язык Ниной Шкляровой.

Именно она стала первой женщиной, которая сделала такой художественный перевод. Уже потом, более чем за 50 лет, в ее творчестве были сборники «Міг і вечнасць», прозаическая повесть, а также Школа начинающих литераторов. Именно на это, кстати, и нужно делать литературный акцент.

Нина Шклярова, писатель:

Вельмі многа зараз пачынаючых, таленавітых адразу дзяцей. Мы так не пачыналі.

Более 20 сборников поэзии и прозы. А еще художественные произведения. С белорусским литературой он тоже на «ты».

Сегодня презентует свой последний сборник – 5 томов стихов!

Как раз презентации и не хватает для роста популярности, делится своим наблюдением писатель.

Сергей Давидович, писатель:

Не хапае рэкламы, пупалярызацыі літаратуры. Яе трэба давесці. Бо выдаецца шмат кніг, цікавых кніг!

Помочь в таком нелегком деле могут средства массовой информации. Здесь и возможности есть, и доверие читателей.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Нужно всерьез сегодня говорить на Съезде об усилении роли писательского сообщества, продвижении, пропаганде книги. Нужно всемерно продвигать культуру чтения.