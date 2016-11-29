«Да, книги издаются. Но реализовываются плохо»: 29 ноября прошел Съезд писателей Беларуси

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Чего не хватает отечественной литературе?
Ответ на этот вопрос 29 ноября искали участники Съезда писателей. Всего около 600 делегатов. Со всех регионов Беларуси, а еще России, Казахстана, Литвы, Таджикистана и других стран. О том, что уже сделано и какие планы на будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Литературное дыхание в первые минуты, сразу за дверью. А для журналистов вместо интервью – стихотворные строки, которые только-только увидели свет. Они старались как можно лучше запомнить этот день, в том числе – благодаря фотографиям.
Писателей со всей Беларуси. А еще из соседних Литвы, Казахстана, Таджикистана, России...
Геннадий Иванов, первый секретарь правления Союза писателей России:
Я уверен, что литература жива, будет жить. И, конечно, будут рождаться гении.
Такой съезд – будто безмолвно подтверждение: белорусской литературе быть.
Единственный вопрос: как ей стать более популярной? Интересные герои? Новые темы? Или развитие белорусскоязычного творчества?
Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:
Надо больше проявлять заботы и литературе, о книгах. Да, книги издаются. Но реализовываются плохо.
Но писателей сегодня действительно хватает. Разносторонних по темам, жанрам. И главное – талантливых.
Такой странный, но все равно родной. Старорусский. Именно на нем написан древний памятник литературы
«Слово о полку Игореве», переведенное и на белорусский язык Ниной Шкляровой.
Именно она стала первой женщиной, которая сделала такой художественный перевод. Уже потом, более чем за 50 лет, в ее творчестве были сборники «Міг і вечнасць», прозаическая повесть, а также Школа начинающих литераторов. Именно на это, кстати, и нужно делать литературный акцент.
Нина Шклярова, писатель:
Вельмі многа зараз пачынаючых, таленавітых адразу дзяцей. Мы так не пачыналі.
Более 20 сборников поэзии и прозы. А еще художественные произведения. С белорусским литературой он тоже на «ты».
Сегодня презентует свой последний сборник – 5 томов стихов!
Как раз презентации и не хватает для роста популярности, делится своим наблюдением писатель.
Сергей Давидович, писатель:
Не хапае рэкламы, пупалярызацыі літаратуры. Яе трэба давесці. Бо выдаецца шмат кніг, цікавых кніг!
Помочь в таком нелегком деле могут средства массовой информации. Здесь и возможности есть, и доверие читателей.
Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
Нужно всерьез сегодня говорить на Съезде об усилении роли писательского сообщества, продвижении, пропаганде книги. Нужно всемерно продвигать культуру чтения.