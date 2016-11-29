Съезд писателей собрал в Минске около 600 делегатов из Беларуси, России, Казахстана, Литвы, Таджикистана и других стран

Новости Беларуси. Новые актуальные темы, поиск интересных героев, ставка на развитие детской прозы и интерес к белорусскоязычным произведениям. Чего не хватает отечественной литературе? Ответ на этот вопрос 29 ноября искали участники Съезда писателей. Всего около 600 делегатов из Беларуси, России, Казахстана, Литвы, Таджикистана и других стран.

Во время разговора обсуждали, что сделано за прошедшие пять лет, и строили планы на будущее. Современной литературой интересуются, но не хватает внимания молодежи, а также жанрового и тематического разнообразия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Нужно всерьез сегодня говорить и на съезде об усилении роли писательского сообщества в продвижении, пропаганде книги. Нужно всемирно продвигать культуру чтения.

Нина Шклярова, писатель:

Вельмі многа зараз пачынаючых тэленавітых адразу дзяцей. Мы так не пачыналі.

Сергей Давидович, писатель:

Не хапае рэкламы, папулярызацыі літаратуры. Яе трэба давесці. Выдаецца вельмі шмат кніг, цікавых кніг.