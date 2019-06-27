Развить мелкую моторику и улучшить почерк. Зачем учить детей играть на ложках

Применение деревянной ложке этот коллектив нашёл довольно быстро. С кухни столовый прибор перекочевал в репетиционный зал.

О секретах, которые хранит белорусская ложка, один из них – громкий и мелодичный, рассказываем в программе «Центральный регион» .

Как музыкальный инструмент, ложки впервые стали использовать скоморохи. Деревянный стук был ритмичным аккомпанементом к частушкам. Сегодня ложки для игры в арсенале должен иметь любой ансамбль народных песен. Однако извлекать тёплый и мелодичный звук не так просто.

Василий Попруга, участник музыкального коллектива «Березинские ложкарики»: Надо три пальца взять на нижнюю ложку. Второй палец между двумя ложками и сверху вот так. Чтобы было небольшое расстояние, чтобы был стук. Мы уже занимаемся полтора года на ложках. Я решил играть на ложках, потому что это древний белорусский инструмент игры. И надо научиться, это же родное. Сразу было очень много мозолей и неудобно. Но потом со временем всё стало получаться. Надо чувствовать ритм. Потому что если между музыкой, тогда ничего не получается.

Михаил Попруга, руководитель музыкального коллектива «Березинские ложкарики»: У нас занимаются 7 детей разного возраста. Самый младший ходит в первый класс. А так 3-6-ые классы здесь. Узнали, что я играю на ложках, поэтому мне предложили, поскольку я играю аккомпаниатором клуба. И мне предложили с детками заниматься. Это не накладно, я радуюсь, и мне это приятно. Получается даже для меня стимул, что у меня получается, и я даже с детьми работаю. Есть рабочий кабинет, где мы проводим репетиции. Такая идея создалась, потому что в центре тут у нас самая большая ложка в Республике Беларусь, может быть, на всем постсоветском пространстве. Решили сделать школьный ансамбль детский – «Ложкарики».

Молодой коллектив совершенно органично влился в творческую жизнь района. В руках юных музыкантов каждая пара деревянных ложек получает новую жизнь.

Анастасия Довидович, участница музыкального коллектива «Березинские ложкарики»:

Я, вообще, раньше не знала, просто ко мне пришёл папа и сказал, что позвали заниматься на ложках. И просто записались. Первые мозоли появлялись – сильно держали и били сильно.

Анастасия Мазаник, участница музыкального коллектива «Березинские ложкарики»:

Сначала не получалось – у нас ложки падали с рук. Но потом всё получилось.

Детский коллектив ложкарей можно назвать редкостью. Игре практически не обучают в музыкальных школах. А здесь для громких занятий, как говорится, все условия. К тому же, обучать маленьких детей игре на ложках советуют медики. Это развивает чувство ритма и мелкую моторику, позволяет снизить чрезмерную активность и даже улучшить почерк.