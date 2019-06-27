Развить мелкую моторику и улучшить почерк. Зачем учить детей играть на ложках
О секретах, которые хранит белорусская ложка, один из них – громкий и мелодичный, рассказываем в программе «Центральный регион».
Применение деревянной ложке этот коллектив нашёл довольно быстро. С кухни столовый прибор перекочевал в репетиционный зал.
Как музыкальный инструмент, ложки впервые стали использовать скоморохи. Деревянный стук был ритмичным аккомпанементом к частушкам. Сегодня ложки для игры в арсенале должен иметь любой ансамбль народных песен. Однако извлекать тёплый и мелодичный звук не так просто.
Василий Попруга, участник музыкального коллектива «Березинские ложкарики»:
Надо три пальца взять на нижнюю ложку. Второй палец между двумя ложками и сверху вот так. Чтобы было небольшое расстояние, чтобы был стук. Мы уже занимаемся полтора года на ложках. Я решил играть на ложках, потому что это древний белорусский инструмент игры. И надо научиться, это же родное. Сразу было очень много мозолей и неудобно. Но потом со временем всё стало получаться. Надо чувствовать ритм. Потому что если между музыкой, тогда ничего не получается.
Молодой коллектив совершенно органично влился в творческую жизнь района. В руках юных музыкантов каждая пара деревянных ложек получает новую жизнь.
С черпачком в виде сердца и те, которыми ели бурлаки. Уникальный музей деревянных ложек есть в Березино
Михаил Попруга, руководитель музыкального коллектива «Березинские ложкарики»:
У нас занимаются 7 детей разного возраста. Самый младший ходит в первый класс. А так 3-6-ые классы здесь. Узнали, что я играю на ложках, поэтому мне предложили, поскольку я играю аккомпаниатором клуба. И мне предложили с детками заниматься. Это не накладно, я радуюсь, и мне это приятно. Получается даже для меня стимул, что у меня получается, и я даже с детьми работаю. Есть рабочий кабинет, где мы проводим репетиции. Такая идея создалась, потому что в центре тут у нас самая большая ложка в Республике Беларусь, может быть, на всем постсоветском пространстве. Решили сделать школьный ансамбль детский – «Ложкарики».
Анастасия Довидович, участница музыкального коллектива «Березинские ложкарики»:
Я, вообще, раньше не знала, просто ко мне пришёл папа и сказал, что позвали заниматься на ложках. И просто записались. Первые мозоли появлялись – сильно держали и били сильно.
Анастасия Мазаник, участница музыкального коллектива «Березинские ложкарики»:
Сначала не получалось – у нас ложки падали с рук. Но потом всё получилось.
Детский коллектив ложкарей можно назвать редкостью. Игре практически не обучают в музыкальных школах. А здесь для громких занятий, как говорится, все условия. К тому же, обучать маленьких детей игре на ложках советуют медики. Это развивает чувство ритма и мелкую моторику, позволяет снизить чрезмерную активность и даже улучшить почерк.
Василий Попруга:
Этим занимались наши предки, и это наше родное, белорусское. Допустим, когда я был маленьким, мастер Осипов вырезал ложки, и я понял уже, что это наше – белорусское – деревянные ложки. И потом, когда начался набор на игру на ложках, я сразу же согласился. Потому что это интересно и очень познавательно. И вот сейчас мне кажется, что самая лёгкая композиция – это «Купалінка» і «Мітусь», а самая тяжелая – это «Черноглазая коза». Первое движение, которое я выучил, было из композиции «Купалінка».
В репертуаре ансамбля уже около 10 песен. Однако упорно работают здесь не столько над количеством композиций, как над качеством игры. Специфика народной музыки – групповое звучание. Поэтому разучить каждый фрагмент должны без спешки все вместе.
Михаил Попруга:
Репертуар мы стараемся – белорусские народные танцы«Мітусь», «Купалінку». У нас собрались и быстрые танцы. Мы уже получили диплом. Когда у нас в Березино проходил праздник ложки, уже на третьей репетиции мы абзац играли. Приходят родители на мероприятия – радуются, снимают.
Ольга Довидович:
Ходили первоначально сюда на рисование – рядом с домом. И предложили нам заниматься ложками – согласились. Слышала, что играют на ложках. Но за очень короткий период времени учитель научил их многому. Они умеют много композиций играть. И хорошо играют! Были и синяки, и мозоли, было всё. Но всё прошло. Если ребёнок желает, зачем запрещать заниматься тем, что ему нравится.
В планах «Березинских ложкариков» – покорить большую сцену. Равнение ансамбль взял на известные несвижский и аношковский коллективы.
Василий Попруга:
Мне очень понравились несвижские ложкари, потому что у них очень много элементов, и они все очень сложные. И ещё есть подтанцовка всякая. Очень много всяких композиций, декораций, и всё это, конечно, очень красиво.
А пока день за днём, шаг за шагом белорусская ложка вновь становится привычной и любимой. Дополняет интерьер, помогает с макияжем, сохраняет экологию. И главное – объединяет взрослых и детей, белорусов и зарубежных соседей. Ведь резная ложка — язык всемирный, на нем говорит история, его не нужно переводить.
Самую большую в мире деревянную ложку сделали в Березино – 23 метра!