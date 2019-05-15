Новости Беларуси. В Минске пьяный учитель математики повредил дорожную технику – мужчину задержали.

По информации ГУВД Мингорисполкома, о том, что молодой человек повредил дорожную технику, находящуюся на строительной площадке у жилого дома, сообщил очевидец.

Он рассказал, что нетрезвый парень открыл дверь незакрытого катка, залез в кабину водителя и попытался завести машину. Это ему не удалось, поэтому находящийся в замке зажигания ключ он сломал и спрятал в свой карман.