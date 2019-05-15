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В Минске пьяный учитель математики повредил дорожную технику

15 мая 2019 10:32
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Новости Беларуси. В Минске пьяный учитель математики повредил дорожную технику – мужчину задержали.  

По информации ГУВД Мингорисполкома, о том, что молодой человек повредил дорожную технику, находящуюся на строительной площадке у жилого дома, сообщил очевидец.  

Он рассказал, что нетрезвый парень открыл дверь незакрытого катка, залез в кабину водителя и попытался завести машину. Это ему не удалось, поэтому находящийся в замке зажигания ключ он сломал и спрятал в свой карман.  

В Минске пьяный учитель математики повредил дорожную технику-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Затем мужчина повредил стекла грейдера – бросил в них камень. Злоумышленника задержали и доставили в РУВД для дальнейшего разбирательства. На месте происшествия  работала следственно-оперативная группа. 

В крови задержанного обнаружено более 2 промилле алкоголя. Молодой человек рассказал, что отдыхал с друзьями, пил спиртное, а потом пошел домой. Мужчине – 26 лет, он работает учителем математики. Ранее не привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый свою вину признал, раскаялся в содеянном.  

В настоящее время материалы переданы в Октябрьский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям фигуранта.  

В начале апреля лидчанин проколол 23 шины ради борьбы с выхлопными газами (читать далее).  

# Хулиганство # происшествия

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