Новости Беларуси. В Минске пьяный учитель математики повредил дорожную технику – мужчину задержали.
По информации ГУВД Мингорисполкома, о том, что молодой человек повредил дорожную технику, находящуюся на строительной площадке у жилого дома, сообщил очевидец.
Он рассказал, что нетрезвый парень открыл дверь незакрытого катка, залез в кабину водителя и попытался завести машину. Это ему не удалось, поэтому находящийся в замке зажигания ключ он сломал и спрятал в свой карман.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Затем мужчина повредил стекла грейдера – бросил в них камень. Злоумышленника задержали и доставили в РУВД для дальнейшего разбирательства. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
В крови задержанного обнаружено более 2 промилле алкоголя. Молодой человек рассказал, что отдыхал с друзьями, пил спиртное, а потом пошел домой. Мужчине – 26 лет, он работает учителем математики. Ранее не привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый свою вину признал, раскаялся в содеянном.
В настоящее время материалы переданы в Октябрьский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям фигуранта.
В начале апреля лидчанин проколол 23 шины ради борьбы с выхлопными газами (читать далее).