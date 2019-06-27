С черпачком в виде сердца и те, которыми ели бурлаки. Уникальный музей деревянных ложек есть в Березино

Более трёхсот ложек из разных уголков Беларуси. Обрядовые, повседневные, сувенирные и даже ложки для макияжа. О самой экологичной посуде – в этом выпуске программы «Центральный регион».

«Столицей ложек» Березино называют не только местные. Город и район прославились уникальным ремеслом далеко за пределами страны. Берёзовые, дубовые, липовые, из ели, сосны и даже волчьей ягоды. Самую большую в мире деревянную ложку сделали в Березино – 23 метра! Рассказывать про каждую ложку в отдельности здесь могут часами. А когда-то всё начиналось с небольшой частной экспозиции.

Марина Лабкович, младший научный сотрудник Березинского районного центра ремёсел:

История нашего музея и ложки деревянной в Березино начинается где-то в 2010 году. Тогда была принята долгосрочная программа по развитию традиционных ремёсел. Называлась «Традиционная культура и дети». И в каждом районе взялись энтузиасты активные, творческие за возрождение какого-то вида ремесла. Начиная с 2010 года, с реализации этой программы, и начинается наша история. То есть у нас начали возрождать ложкарное дело.

Ведём конкурс – «Березінскіе ложкары». Это региональный праздник. На него собираются ложкари из всей Минской обрасти и не только. И вот они приезжают к нам и в течение трёх часов должны вырезать здесь, у нас на празднике ложку. Каждый режет свою ложку. Но жюри прежде всего оценивают традиционные приёмы, и для того, чтобы эта ложка была, всё-таки, традиционной – славянской нашей ложкой. И когда приезжают ложкари на Березино, они привозят свою домашнюю коллекцию. Здесь у нас проходит конкурс по 11 номинациям. И в конце праздника жюри определяет победителя. И когда проводились первые «Ложкари» – это был 2010 год, в положении об этом празднике было записано, что учреждён будет и музей. Для того, чтобы прежде всего, хранить ложки, вырезанные руками умельцев Минщины.

Сейчас самый главный зал музея – экспозиция деревянной ложки – хранит не только конкурсные работы. На полках соседствуют история ремесла прошлых веков и новинки искусства резьбы. В фонде музея – более 300 ложек из разных уголков страны. Большинство из них – подарок мастеров.

Марина Лабкович:

Каждый мастер старается показать себя, поэтому ложки сувенирные, различные. И по технологии. Но есть и обычные ложки, которыми когда-то ели наши предки. Например, у нас есть ложки – наш мастер называет их «бацькоўская лыжка», то есть это ложка, которой ели наши отцы, деды, прадеды. И это обычные ложки, которые на Руси назывались межеумки. То есть это ложка средняя. Она ни большая, ни маленькая. Она удобная, ей легко было пользоваться в семье. У нас есть вырезанные ложки, которые похожи на бутырские. Бутырка – были на Руси такие ложки. Бурлаки обычно этими ложками пользовались. Они более грубые, более толстые. Мы храним здесь ложки и наших умельцев березинских. Они нам предоставляют их, чтобы мы их просто выставляли, чтобы люди смотрели на мастерство наших березинских мастеров.

Наиболее ценные, с точки зрения времени – это, конечно, наша историческая часть. Это настоящие ложки, которыми ели наши прадеды. И появились они у нас в музее ещё в 2010 году. С них и начинался музей. Проводилась акция «Сдай одну старую ложку – получи две новые взамен». И вот эти ложки пришли к нам, в прямом смысле слова, с мусорных ям, некоторые с чердаков заброшенных домов, кто-то поделился своей дедовской ложкой. Так собиралась самая старая коллекция ложек. Самые свежие ложки – это ложки, которые вырезались в 2018 году, когда проходили четвёртые «Ложкари». И вот все эти ложки мастера, по традиции, дарят в музей, и они у нас хранятся. Но не только дарят нам мастера ложки, вырезанные на конкурсе. Часто они дарят ложки из своей домашней коллекции. И посетители, приходя сюда, могут видеть, что ложка живёт. И не только в Березинском районе, но и в других регионах Минщины.

В старой коллекции не так много экспонатов. Древесина со временем пришла в негодность, ложки ломались, сгорали в пожарах и просто терялись. При этом история возникновения деревянной ложки насчитывает тысячи лет. Археологи утверждают, что находили ложки даже в захоронениях египетских фараонов. Марина Лабкович:

Ложка – это было всё. Это, во-первых, самый необходимый в доме, на кухне столовый прибор. Естественно, без ложки есть не сможешь. И поэтому в каждой семье резали ложки сами для себя. И каждый член семьи пользовался своей ложкой. И ложка для наших предков была не только столовым прибором. Она ещё и носила какой-то такой магический характер. Ложкой лечили болезнь, предсказывали болезни, на судьбу гадали. К сожалению, чаще на смерть, но ложка вот такие вещи предсказывала. В дорогу брали с собой ложку как оберег – осиновую чаще всего. Она охраняла его от всех бед, которые он на пути встретить. Поэтому ложка была символом достатка семейного, уюта, благополучия семьи, единения целой семьи.

Ложка – не столько славянская находка, сколько международная эта ложка. Дело в том, что именно у славян деревянная ложка была самой распространённой. Потому что традиция резать ложку из дерева принадлежит нашим славянам. Поэтому она у нас является таким символом семейным. Наш музей уникальный, здесь, действительно, интересно. Наверное, мы и принимаем интересно – люди приходят, приводят своих знакомых. У нас бывает очень много иностранцев, которые приезжают к нам в город. До Америки мы уже добрались со своими ложками. А ложки пользуются большим спросом. Недавно у нас был смарт-пробег, и у нас были россияне, украинцы и белорусы. И очень многие россияне покупали именно простые деревянные ложки для того, чтобы есть. Не хранить как сувенир, а кушать этой ложкой, кофе пить. Поэтому мы надеемся, что это экологически безопасно – продукт наш, и он найдёт своего покупателя. Развить мелкую моторику и улучшить почерк. Зачем учить детей играть на ложках Наши предки часто носили ложку с собой в специальном мешке, или в голенище сапога. Отсюда и пошло выражение: «К чужому столу, да со своей ложкой». Известна ещё одна примета: упала со стола ложка – жди в гости женщину. Возродить древние обряды и найти новое применение утвари решили и в этом музее.

Марина Лабкович:

Свадебные ложки у нас появились недавно. И эта коллекция сделана руками нашего мастера березинского Евгения Павловича Осипова. Если говорить откровенно, то натолкнуло его на мысль свадебной ложки – английская ложка любви. Такая традиционная ложка давным-давно была. И вот по аналогии он начал резать свадебные такие ложки. Обычно эти свадебные ложки имеют черпачок в виде сердца. Или два сердца, которые соединяются деревянным ажуром. Поэтому эта ложка – хороший подарок на свадьбу и на юбилей – 5-летие свадьбы. У нас есть уже заказы, и подарки такие дарили, и покупали специально, чтобы подарить. Поэтому возможно в ближайшем будущем эта ложка станет брендом на березинских свадьбах. Впервые в этом году во время проведения «Ночи музеев» решили показать людям, что есть такая деревянная свадьба. Во-первых, пропаганда наших музеев, нашей ложки. И мы подготовили целый обряд, в котором участвовала молодая пара. Она праздновала свой 5-летний юбилей. И мы показали, какие традиционные ритуалы должны быть обязательно выполняемы на 5-летний юбилей. Эти ритуалы были у всех наших дедов. Это старинные ритуалы. Например, посадка дерева семейного – это самый главный ритуал. Естественно, дерево надо сажать в саду. Но поскольку мы проводили ритуал у нас в музее, мы посадили это дерево в горшок. Это делали сами молодые своими руками. Причём, дерево с заклятиями, дерево, которое может быть запрограммировано на финансовое благополучие семьи, на сохранение положительной энергетики в семье. То есть это дерево, которое будет оберегать, помогать и будет талисманом этой семьи. Обязательным ритуалом этой свадьбы было изготовление деревянной посуды.

Наши предки ели же из деревянной посуды. Поэтому наши молодые тоже обновляли символически и, конечно, ложку. Они доработали её своими руками, и у них появился в семье ещё один талисман. Сейчас столовые приборы изготавливают из керамики, металла и пластика. До недавнего времени есть деревянной ложкой готовы были немногие. Однако популярность экологически чистой посуды с каждым днём только растет и, безусловно, приводит множество гостей к березинским ложкарям.

Марина Лабкович:

Главная задача нашего музея – не только хранить ложки. Прежде всего, мы популяризуем ложку. И как столовый предмет – это главный наш, если мы вернем ложку на кухню, и конечно мы популяризуем ложкарное ремесло. Поэтому мы в музей стараемся привлечь все категории населения. От мала до велика. Вот для детей детсадовского возраста у нас разработаны целые программы – они и познавательны – дети узнают, играя, что такое ложка, как она родилась, как её делали. И одновременно они играют с ней. Она у них и как спортивный инструмент, потому что мы устраиваем здесь такие конкурсы, они играют на ложке, как на музыкальном инструменте. Они придумывают и участвуют в викторинах пословиц о ложках, загадок. Это различные конкурсы, которые позволяют им, играя, узнавать. Евгений Павлович – автор множества работ, представленных в музее. Причем некоторые экспонаты уже покинули витрины и направились к своим новым владельцам в Россию и Китай.

Евгений Осипов, народный мастер Беларуси:

Это были дни Минской области в Чунцине. Нас – трех мастеров пригласили, чтобы мы там дали свой мастер-класс и показали работы. Серия работ, которая покорила иностранных ценителей – это 25 уникальных ложек. Их объединяют природные мотивы и стилистика, в остальном же каждая – самостоятельная композиция. Евгений Осипов:

Я захотел вырезать так, чтобы сразу можно было догадаться, из какого дерева она сделана. Например, яблоня – там и цветочек яблоневый, и сам плод. Орех или лещина – там больше 20 листочков я вырезал из разных пород дерева, которые я смог найти. У каждого – своя текстура. Можно догадаться, из какого дерева они сделаны.

Мастер-классы ремесленник дает не только за границей. Интерес к настоящей деревянной ложке проявляют и белорусы. Причем на занятиях ученикам предлагают не просто созерцать, но и попробовать вырезать ложку собственноручно. Евгений Осипов:

Мастер-классы даю в месяц по несколько занятий. Дети ходят с удовольствием – смотрят, интересуются. И не только детвора, но и взрослые. Примерно, с сентября этого года уже буду работать со взрослыми. Сначала делаю баклушу – топором высекается. Наносишь карандашом рисунок и вырезаешь потихоньку. Это традиционная белорусская ложка – у неё ручка более плоская. А если взять русские ложки – у них череночек более круглый. Когда у меня не было электролобзика, я всё делал вручную: ножовка, топорик и резцы. А теперь электролобзиком контуры вырезал, а дальше дедовским способом – топорик, клюкарь – внутри вырезать.