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С черпачком в виде сердца и те, которыми ели бурлаки. Уникальный музей деревянных ложек есть в Березино

27 июня 2019 14:38
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Более трёхсот ложек из разных уголков Беларуси. Обрядовые, повседневные, сувенирные и даже ложки для макияжа. О самой экологичной посуде – в этом выпуске программы «Центральный регион».

С черпачком в виде сердца и те, которыми ели бурлаки. Уникальный музей деревянных ложек есть в Березино-1

«Столицей ложек» Березино называют не только местные. Город и район прославились уникальным ремеслом далеко за пределами страны. Берёзовые, дубовые, липовые, из ели, сосны и даже волчьей ягоды.

Самую большую в мире деревянную ложку сделали в Березино – 23 метра!

Рассказывать про каждую ложку в отдельности здесь могут часами. А когда-то всё начиналось с небольшой частной экспозиции.

С черпачком в виде сердца и те, которыми ели бурлаки. Уникальный музей деревянных ложек есть в Березино-3

Марина Лабкович, младший научный сотрудник Березинского районного центра ремёсел:
История нашего музея и ложки деревянной в Березино начинается где-то в 2010 году. Тогда была принята долгосрочная программа по развитию традиционных ремёсел. Называлась «Традиционная культура и дети». И в каждом районе взялись энтузиасты активные, творческие за возрождение какого-то вида ремесла. Начиная с 2010 года, с реализации этой программы, и начинается наша история. То есть у нас начали возрождать ложкарное дело.

С черпачком в виде сердца и те, которыми ели бурлаки. Уникальный музей деревянных ложек есть в Березино-5

Ведём конкурс – «Березінскіе ложкары». Это региональный праздник. На него собираются ложкари из всей Минской обрасти и не только. И вот они приезжают к нам и в течение трёх часов должны вырезать здесь, у нас на празднике ложку. Каждый режет свою ложку. Но жюри прежде всего оценивают традиционные приёмы, и для того, чтобы эта ложка была, всё-таки, традиционной – славянской нашей ложкой. И когда приезжают ложкари на Березино, они привозят свою домашнюю коллекцию. Здесь у нас проходит конкурс по 11 номинациям. И в конце праздника жюри определяет победителя. И когда проводились первые «Ложкари» – это был 2010 год, в положении об этом празднике было записано, что учреждён будет и музей. Для того, чтобы прежде всего, хранить ложки, вырезанные руками умельцев Минщины.

С черпачком в виде сердца и те, которыми ели бурлаки. Уникальный музей деревянных ложек есть в Березино-7

Сейчас самый главный зал музея – экспозиция деревянной ложки – хранит не только конкурсные работы. На полках соседствуют история ремесла прошлых веков и новинки искусства резьбы. В фонде музея – более 300 ложек из разных уголков страны. Большинство из них – подарок мастеров.

С черпачком в виде сердца и те, которыми ели бурлаки. Уникальный музей деревянных ложек есть в Березино-9

Марина Лабкович:
Каждый мастер старается показать себя, поэтому ложки сувенирные, различные. И по технологии. Но есть и обычные ложки, которыми когда-то ели наши предки. Например, у нас есть ложки – наш мастер называет их «бацькоўская лыжка», то есть это ложка, которой ели наши отцы, деды, прадеды. И это обычные ложки, которые на Руси назывались межеумки. То есть это ложка средняя. Она ни большая, ни маленькая. Она удобная, ей легко было пользоваться в семье. У нас есть вырезанные ложки, которые похожи на бутырские. Бутырка – были на Руси такие ложки. Бурлаки обычно этими ложками пользовались. Они более грубые, более толстые. Мы храним здесь ложки и наших умельцев березинских. Они нам предоставляют их, чтобы мы их просто выставляли, чтобы люди смотрели на мастерство наших березинских мастеров.

С черпачком в виде сердца и те, которыми ели бурлаки. Уникальный музей деревянных ложек есть в Березино-11

Наиболее ценные, с точки зрения времени – это, конечно, наша историческая часть. Это настоящие ложки, которыми ели наши прадеды. И появились они у нас в музее ещё в 2010 году. С них и начинался музей. Проводилась акция «Сдай одну старую ложку – получи две новые взамен». И вот эти ложки пришли к нам, в прямом смысле слова, с мусорных ям, некоторые с чердаков заброшенных домов, кто-то поделился своей дедовской ложкой. Так собиралась самая старая коллекция ложек. Самые свежие ложки – это ложки, которые вырезались в 2018 году, когда проходили четвёртые «Ложкари». И вот все эти ложки мастера, по традиции, дарят в музей, и они у нас хранятся. Но не только дарят нам мастера ложки, вырезанные на конкурсе. Часто они дарят ложки из своей домашней коллекции. И посетители, приходя сюда, могут видеть, что ложка живёт. И не только в Березинском районе, но и в других регионах Минщины.

С черпачком в виде сердца и те, которыми ели бурлаки. Уникальный музей деревянных ложек есть в Березино-13

В старой коллекции не так много экспонатов. Древесина со временем пришла в негодность, ложки ломались, сгорали в пожарах и просто терялись. При этом история возникновения деревянной ложки насчитывает тысячи лет. Археологи утверждают, что находили ложки даже в захоронениях египетских фараонов.

Марина Лабкович:
Ложка – это было всё. Это, во-первых, самый необходимый в доме, на кухне столовый прибор. Естественно, без ложки есть не сможешь. И поэтому в каждой семье резали ложки сами для себя. И каждый член семьи пользовался своей ложкой. И ложка для наших предков была не только столовым прибором. Она ещё и носила какой-то такой магический характер. Ложкой лечили болезнь, предсказывали болезни, на судьбу гадали. К сожалению, чаще на смерть, но ложка вот такие вещи предсказывала. В дорогу брали с собой ложку как оберег – осиновую чаще всего. Она охраняла его от всех бед, которые он на пути встретить. Поэтому ложка была символом достатка семейного, уюта, благополучия семьи, единения целой семьи.

С черпачком в виде сердца и те, которыми ели бурлаки. Уникальный музей деревянных ложек есть в Березино-15

Ложка – не столько славянская находка, сколько международная эта ложка. Дело в том, что именно у славян деревянная ложка была самой распространённой. Потому что традиция резать ложку из дерева принадлежит нашим славянам. Поэтому она у нас является таким символом семейным. Наш музей уникальный, здесь, действительно, интересно. Наверное, мы и принимаем интересно – люди приходят, приводят своих знакомых. У нас бывает очень много иностранцев, которые приезжают к нам в город. До Америки мы уже добрались со своими ложками. А ложки пользуются большим спросом. Недавно у нас был смарт-пробег, и у нас были россияне, украинцы и белорусы. И очень многие россияне покупали именно простые деревянные ложки для того, чтобы есть. Не хранить как сувенир, а кушать этой ложкой, кофе пить. Поэтому мы надеемся, что это экологически безопасно – продукт наш, и он найдёт своего покупателя.

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Наши предки часто носили ложку с собой в специальном мешке, или в голенище сапога. Отсюда и пошло выражение: «К чужому столу, да со своей ложкой». Известна ещё одна примета: упала со стола ложка – жди в гости женщину. Возродить древние обряды и найти новое применение утвари решили и в этом музее.

С черпачком в виде сердца и те, которыми ели бурлаки. Уникальный музей деревянных ложек есть в Березино-17

Марина Лабкович:
Свадебные ложки у нас появились недавно. И эта коллекция сделана руками нашего мастера березинского Евгения Павловича Осипова. Если говорить откровенно, то натолкнуло его на мысль свадебной ложки – английская ложка любви. Такая традиционная ложка давным-давно была. И вот по аналогии он начал резать свадебные такие ложки. Обычно эти свадебные ложки имеют черпачок в виде сердца. Или два сердца, которые соединяются деревянным ажуром. Поэтому эта ложка – хороший подарок на свадьбу и на юбилей – 5-летие свадьбы. У нас есть уже заказы, и подарки такие дарили, и покупали специально, чтобы подарить. Поэтому возможно в ближайшем будущем эта ложка станет брендом на березинских свадьбах.

Впервые в этом году во время проведения «Ночи музеев» решили показать людям, что есть такая деревянная свадьба. Во-первых, пропаганда наших музеев, нашей ложки. И мы подготовили целый обряд, в котором участвовала молодая пара. Она праздновала свой 5-летний юбилей. И мы показали, какие традиционные ритуалы должны быть обязательно выполняемы на 5-летний юбилей. Эти ритуалы были у всех наших дедов. Это старинные ритуалы. Например, посадка дерева семейного – это самый главный ритуал. Естественно, дерево надо сажать в саду. Но поскольку мы проводили ритуал у нас в музее, мы посадили это дерево в горшок. Это делали сами молодые своими руками. Причём, дерево с заклятиями, дерево, которое может быть запрограммировано на финансовое благополучие семьи, на сохранение положительной энергетики в семье. То есть это дерево, которое будет оберегать, помогать и будет талисманом этой семьи. Обязательным ритуалом этой свадьбы было изготовление деревянной посуды.

С черпачком в виде сердца и те, которыми ели бурлаки. Уникальный музей деревянных ложек есть в Березино-19

Наши предки ели же из деревянной посуды. Поэтому наши молодые тоже обновляли символически и, конечно, ложку. Они доработали её своими руками, и у них появился в семье ещё один талисман.

Сейчас столовые приборы изготавливают из керамики, металла и пластика. До недавнего времени есть деревянной ложкой готовы были немногие. Однако популярность экологически чистой посуды с каждым днём только растет и, безусловно, приводит множество гостей к березинским ложкарям.

С черпачком в виде сердца и те, которыми ели бурлаки. Уникальный музей деревянных ложек есть в Березино-21

Марина Лабкович:
Главная задача нашего музея – не только хранить ложки. Прежде всего, мы популяризуем ложку. И как столовый предмет – это главный наш, если мы вернем ложку на кухню, и конечно мы популяризуем ложкарное ремесло. Поэтому мы в музей стараемся привлечь все категории населения. От мала до велика.

Вот для детей детсадовского возраста у нас разработаны целые программы – они и познавательны – дети узнают, играя, что такое ложка, как она родилась, как её делали. И одновременно они играют с ней. Она у них и как спортивный инструмент, потому что мы устраиваем здесь такие конкурсы, они играют на ложке, как на музыкальном инструменте. Они придумывают и участвуют в викторинах пословиц о ложках, загадок. Это различные конкурсы, которые позволяют им, играя, узнавать.

Евгений Павлович – автор множества работ, представленных в музее. Причем некоторые экспонаты уже покинули витрины и направились к своим новым владельцам в Россию и Китай.

С черпачком в виде сердца и те, которыми ели бурлаки. Уникальный музей деревянных ложек есть в Березино-23

Евгений Осипов, народный мастер Беларуси:     
Это были дни Минской области в Чунцине. Нас – трех мастеров пригласили, чтобы мы там дали свой мастер-класс и показали работы.

Серия работ, которая покорила иностранных ценителей – это 25 уникальных ложек. Их объединяют природные мотивы и стилистика, в остальном же каждая – самостоятельная композиция.

Евгений Осипов:
Я захотел вырезать так, чтобы сразу можно было догадаться, из какого дерева она сделана. Например, яблоня – там и цветочек яблоневый, и сам плод. Орех или лещина – там больше 20 листочков я вырезал из разных пород дерева, которые я смог найти. У каждого – своя текстура. Можно догадаться, из какого дерева они сделаны.

С черпачком в виде сердца и те, которыми ели бурлаки. Уникальный музей деревянных ложек есть в Березино-25

Мастер-классы ремесленник дает не только за границей. Интерес к настоящей деревянной ложке проявляют и белорусы. Причем на занятиях ученикам предлагают не просто созерцать, но и попробовать вырезать ложку собственноручно.

Евгений Осипов:
Мастер-классы даю в месяц по несколько занятий. Дети ходят с удовольствием – смотрят, интересуются. И не только детвора, но и взрослые. Примерно, с сентября этого года уже буду работать со взрослыми. Сначала делаю баклушу – топором высекается. Наносишь карандашом рисунок и вырезаешь потихоньку.

Это традиционная белорусская ложка – у неё ручка более плоская. А если взять русские ложки – у них череночек более круглый. Когда у меня не было электролобзика, я всё делал вручную: ножовка, топорик и резцы. А теперь электролобзиком контуры вырезал, а дальше дедовским способом – топорик, клюкарь – внутри вырезать.

С черпачком в виде сердца и те, которыми ели бурлаки. Уникальный музей деревянных ложек есть в Березино-27

И пусть интерес к деревянной ложке скорректировал график мастера, от реализации творческих идей Евгений Павлович не отказывается. Представить зрителю две новые серии деревянной утвари мужчина обещает в ближайшее время.

Евгений Осипов:
Есть задумка сделать ложки под названием «Мой родны кут». Я уже сделал несколько ложек – 7, связанных с животными Беларуси. Потом буду вырезать ложки, связанные с жизнью человека.

# Достопримечательности Минской области

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