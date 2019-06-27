В Борисове открылась выставка фарфоровых скульптур из коллекции Михаила Слепухи

Новости Беларуси. Изысканные балерины, сказочные персонажи, фигурки животных и птиц. В краеведческом центре борисовской библиотеки открылась выставка фарфоровых скульптур из частной коллекции краеведа-любителя Михаила Слепухи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Каждая композиция рассказывает свою неповторимую историю. Здесь и изысканные дамы с кавалерами, и сельчане с рыбаками. Всего на выставке представлено более 90 произведений заводов бывшего Советского Союза и Германии.

Людмила Тиханович, сотрудник краеведческого центра Борисовской центральной районной библиотеки имени И. Х. Колодеева:

С давних времен фарфор считался символом роскоши и изящества, перед которым склоняли головы и Восток, и Запад. Каждая семья чтит традиции и хранит предметы старины. В каждой семье есть фигурки, статуэтки советского фарфора.