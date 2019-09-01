Разгадать код Сапеги и найти связь между Змитроком Бядулей и ивритом. Как прошёл День белорусской письменности – 2019

Новости Беларуси. День белорусской письменности принял Слоним, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2019 году празднуем в двадцать шестой раз.

Новый книжный магазин, фестиваль книги и прессы, круглые столы и конференции, выставки и спектакли, конкурс юных чтецов «Живая классика». Ну и, конечно, писатели и журналисты, а еще много тех, кто неравнодушен к родному языку и празднику. Кристина Федорович, работающая в Слониме весь день, подготовила репортаж.

Кристина Федорович, корреспондент:

Вот такой он: яркий, колоритный и, конечно, литературный. Речь о Слониме. Город стал столичным, правда, только на два дня. И это все благодаря Дню белорусской письменности – атрибуту независимости нашей страны.

1 сентября торжественно открылся праздник родного слова. Но тысячи гостей съехались в город над Щарой еще накануне, чтобы встретиться с живыми свидетелями творческого процесса.

И вот они – главные герои этого Дня письменности! Лауреаты Национальной литературной премии собирают поздравления и аплодисменты.

Светлана Колядко, лауреат Национальной литературной премии:

Любая прэмія – гэта падсумаванне працы. Добра, калі гэта падсумаванне ідзе, колькі прац ужо зроблена. Гэта ўжо не за адну кніжку мінулагоднюю, а шмат гадоў працавалі, і людзі нарэшце ўбачылі, узнагародзілі. Гэта заўсёды прыемна аўтару, любому было б прыемна.

На самом деле Слоним стал международной площадкой. Круглый стол собрал известных белорусских и зарубежных литераторов из 15 стран. А вообще здесь ожидают около 50 тысяч гостей из всех уголков нашего государства. Ведущая СТВ Юлия Огнева рассказала о любимом произведении на белорусском языке

Свой стих Таисия посвятила малой родине. Слонимщина до боли родное слово: здесь женщина родилась, но со временем переехала в Москву. Такое событие пропустить не смогла.

Таисия Гуськова, писательница (Россия):

Впечатления потрясающие. Город настолько потрудился, чтобы встретить гостей, и встретили достойно. Здесь и печатное слово впервые, и Статут Слонимщины и ВКЛ тоже здесь, говорят, зарождался.

Беларусь неслучайно называют самой читающей страной СНГ. Чтобы подтвердить это звание, впервые на празднике предложили разгадать код Сапеги. Квест-программа поможет узнать, какая связь между Змитроком Бядулей и ивритом, которым был записан старобелорусский алфавит, и еще много интересного.

День письменности – 2019 подарил городу и памятник Льву Сапеге. Именно он в XVI веке стал старостой Слонима и добился для него Магдебургского права.

Размер скульптуры вместе с постаментом более четырех метров, а вес – около тонны. Еще один подарок – первая в Слониме государственная книжная лавка. В ней представлены более 7 500 книг, большинство – от белорусских издательств. Главное, что все это в течение долго времени будет радовать жителей.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы гордимся тем, что эта земля подарила знаменитых людей. И то, что сегодняшнее знаковое событие – открытие памятника Льву Сапеге, политическому, государственному деятелю и дипломату – достойно украсит город, придаст определенные традиции. И сами вы видите, как преобразился город, как похорошели улицы, как приукрасились дома, люди стали больше улыбаться. И это все останется здесь, на слонимской земле.

Праздничное настроение здесь активно создают и наши коллеги. «Столичное телевидение» совместно с Министерством информации организовало интереснейшее событие среди калейдоскопа мероприятий.