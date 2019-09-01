Разгадать код Сапеги и найти связь между Змитроком Бядулей и ивритом. Как прошёл День белорусской письменности – 2019

Новости Беларуси. День белорусской письменности принял Слоним, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2019 году празднуем в двадцать шестой раз.
Новости Беларуси. День белорусской письменности принял Слоним, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2019 году празднуем в двадцать шестой раз.
Новый книжный магазин, фестиваль книги и прессы, круглые столы и конференции, выставки и спектакли, конкурс юных чтецов «Живая классика». Ну и, конечно, писатели и журналисты, а еще много тех, кто неравнодушен к родному языку и празднику.
Кристина Федорович, работающая в Слониме весь день, подготовила репортаж.
Кристина Федорович, корреспондент:
Вот такой он: яркий, колоритный и, конечно, литературный. Речь о Слониме. Город стал столичным, правда, только на два дня. И это все благодаря Дню белорусской письменности – атрибуту независимости нашей страны.
1 сентября торжественно открылся праздник родного слова. Но тысячи гостей съехались в город над Щарой еще накануне, чтобы встретиться с живыми свидетелями творческого процесса.
И вот они – главные герои этого Дня письменности! Лауреаты Национальной литературной премии собирают поздравления и аплодисменты.
Светлана Колядко, лауреат Национальной литературной премии:
Любая прэмія – гэта падсумаванне працы. Добра, калі гэта падсумаванне ідзе, колькі прац ужо зроблена. Гэта ўжо не за адну кніжку мінулагоднюю, а шмат гадоў працавалі, і людзі нарэшце ўбачылі, узнагародзілі. Гэта заўсёды прыемна аўтару, любому было б прыемна.
На самом деле Слоним стал международной площадкой. Круглый стол собрал известных белорусских и зарубежных литераторов из 15 стран. А вообще здесь ожидают около 50 тысяч гостей из всех уголков нашего государства.
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Свой стих Таисия посвятила малой родине. Слонимщина до боли родное слово: здесь женщина родилась, но со временем переехала в Москву. Такое событие пропустить не смогла.
Таисия Гуськова, писательница (Россия):
Впечатления потрясающие. Город настолько потрудился, чтобы встретить гостей, и встретили достойно. Здесь и печатное слово впервые, и Статут Слонимщины и ВКЛ тоже здесь, говорят, зарождался.
Беларусь неслучайно называют самой читающей страной СНГ. Чтобы подтвердить это звание, впервые на празднике предложили разгадать код Сапеги. Квест-программа поможет узнать, какая связь между Змитроком Бядулей и ивритом, которым был записан старобелорусский алфавит, и еще много интересного.
День письменности – 2019 подарил городу и памятник Льву Сапеге. Именно он в XVI веке стал старостой Слонима и добился для него Магдебургского права.
Размер скульптуры вместе с постаментом более четырех метров, а вес – около тонны. Еще один подарок – первая в Слониме государственная книжная лавка. В ней представлены более 7 500 книг, большинство – от белорусских издательств. Главное, что все это в течение долго времени будет радовать жителей.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы гордимся тем, что эта земля подарила знаменитых людей. И то, что сегодняшнее знаковое событие – открытие памятника Льву Сапеге, политическому, государственному деятелю и дипломату – достойно украсит город, придаст определенные традиции. И сами вы видите, как преобразился город, как похорошели улицы, как приукрасились дома, люди стали больше улыбаться. И это все останется здесь, на слонимской земле.
Праздничное настроение здесь активно создают и наши коллеги. «Столичное телевидение» совместно с Министерством информации организовало интереснейшее событие среди калейдоскопа мероприятий.
Несколько месяцев жюри искало по всей стране самых эмоциональных юных декламаторов. Лучшие из лучших демонстрировали свое мастерство. 15 финалистов отобрали из 13 тысяч претендентов.
Подробнее – в видеоматериале.
Попробовать литературный шоколад и напечатать Библию. Что происходит в Слониме на Дне белорусской письменности?