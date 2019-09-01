Ведущая СТВ Юлия Огнева рассказала о любимом произведении на белорусском языке

Юлия Огнева, СТВ:

Позвольте вопрос: сколько времени вам нужно для того, чтобы назвать любимое произведение на белорусском языке? Если бы вы спросили у меня, долго бы не думала. Вот оно – «Ладья отчаяния» Владимира Короткевича.