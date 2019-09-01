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Ведущая СТВ Юлия Огнева рассказала о любимом произведении на белорусском языке

01 сентября 2019 19:13
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Юлия Огнева, СТВ:
Позвольте вопрос: сколько времени вам нужно для того, чтобы назвать любимое произведение на белорусском языке? Если бы вы спросили у меня, долго бы не думала. Вот оно – «Ладья отчаяния» Владимира Короткевича.

Ведущая СТВ Юлия Огнева рассказала о любимом произведении на белорусском языке-1

Только одна цитата, и все понятно: «Делай неожиданное, делай, как не бывает, делай, как не делает никто, – и тогда победишь. Потому что человек только тогда человек, когда он дерзко рвет унылое предопределение».

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# Белорусская литература # Культура # Юлия Огнева # Фотофакт

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