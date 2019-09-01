Ведущая СТВ Юлия Огнева рассказала о любимом произведении на белорусском языке

Юлия Огнева, СТВ:
Позвольте вопрос: сколько времени вам нужно для того, чтобы назвать любимое произведение на белорусском языке? Если бы вы спросили у меня, долго бы не думала. Вот оно – «Ладья отчаяния» Владимира Короткевича.
Юлия Огнева, СТВ:
Позвольте вопрос: сколько времени вам нужно для того, чтобы назвать любимое произведение на белорусском языке? Если бы вы спросили у меня, долго бы не думала. Вот оно – «Ладья отчаяния» Владимира Короткевича.
Только одна цитата, и все понятно: «Делай неожиданное, делай, как не бывает, делай, как не делает никто, – и тогда победишь. Потому что человек только тогда человек, когда он дерзко рвет унылое предопределение».
Попробовать литературный шоколад и напечатать Библию. Что происходит в Слониме на Дне белорусской письменности?