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Попробовать литературный шоколад и напечатать Библию. Что происходит в Слониме на Дне белорусской письменности?

01 сентября 2019 12:11
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Новости Беларуси. Слоним принимает многочисленных гостей праздника Дня белорусской письменности. От традиций Франциска Скорины до новаторских подходов в современной литературе – десятки точек притяжения. В городе работает съемочная группа СТВ. На связь со студией вышла Галина Буро.

Попробовать литературный шоколад и напечатать Библию. Что происходит в Слониме на Дне белорусской письменности?-1

Галина Буро, корреспондент:
Мы находимся на центральной площади древнего Слонима. В моих руках что-то интересное. Специально для гостей организаторы подготовили эксклюзивные сувениры. Это вот такой литературный шоколад. Нашей съемочной группе повезло получить весомую, почти килограммовую плитку с главными символами 26-го Дня белорусской письменности. Согласитесь, такую ​​красоту даже жалко есть! Ну а красоты на празднике на самом деле хватает. Буквально только что прошло театрализованное открытие праздника.

Попробовать литературный шоколад и напечатать Библию. Что происходит в Слониме на Дне белорусской письменности?-4

Церемония открытия праздника в 2019 году проходит под названием «Земля моя белорусская». Художественно-историческое представление было построено на ярких событиях из истории Слонимщины.

Попробовать литературный шоколад и напечатать Библию. Что происходит в Слониме на Дне белорусской письменности?-7

Попробовать литературный шоколад и напечатать Библию. Что происходит в Слониме на Дне белорусской письменности?-9

А в финальной сцене представили современную жизнь региона. Кульминацией праздника стало вручение Национальной литературной премии.

Праздник родного языка. Какие сюрпризы ко Дню белорусской письменности в Слониме приготовили организаторы

Попробовать литературный шоколад и напечатать Библию. Что происходит в Слониме на Дне белорусской письменности?-12

Иван Саверченко, председатель жюри Национальной литературной премии:
Такім чынам мы адкрываем новыя імёны. Гэта сведчанне непарыўнасці творчых пакаленняў, неўміручасці беларускага мастацкага слова. Ну і доказ таго, што адукаваная культурная моладзь цягнецца да літаратуры, уваходзіць у прафесійную літаратуру. Мяне гэта радуе.

Все подробности – в видеоматериале.

Попробовать литературный шоколад и напечатать Библию. Что происходит в Слониме на Дне белорусской письменности?-15

Попробовать литературный шоколад и напечатать Библию. Что происходит в Слониме на Дне белорусской письменности?-17

Попробовать литературный шоколад и напечатать Библию. Что происходит в Слониме на Дне белорусской письменности?-19

Попробовать литературный шоколад и напечатать Библию. Что происходит в Слониме на Дне белорусской письменности?-21

# День белорусской письменности # Культура # Галина Буро # Фотофакт

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