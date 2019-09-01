Попробовать литературный шоколад и напечатать Библию. Что происходит в Слониме на Дне белорусской письменности?

Новости Беларуси. Слоним принимает многочисленных гостей праздника Дня белорусской письменности. От традиций Франциска Скорины до новаторских подходов в современной литературе – десятки точек притяжения. В городе работает съемочная группа СТВ. На связь со студией вышла Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Мы находимся на центральной площади древнего Слонима. В моих руках что-то интересное. Специально для гостей организаторы подготовили эксклюзивные сувениры. Это вот такой литературный шоколад. Нашей съемочной группе повезло получить весомую, почти килограммовую плитку с главными символами 26-го Дня белорусской письменности. Согласитесь, такую ​​красоту даже жалко есть! Ну а красоты на празднике на самом деле хватает. Буквально только что прошло театрализованное открытие праздника.

Церемония открытия праздника в 2019 году проходит под названием «Земля моя белорусская». Художественно-историческое представление было построено на ярких событиях из истории Слонимщины.

А в финальной сцене представили современную жизнь региона. Кульминацией праздника стало вручение Национальной литературной премии. Праздник родного языка. Какие сюрпризы ко Дню белорусской письменности в Слониме приготовили организаторы