Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе

Новости Беларуси. Уникальные витражи Шагала в Цюрихе, которые до этого не показывал ни один мировой канал – в программе «Неделя» на СТВ.

Специально для нашего корреспондента Алены Сыровой церковь Фраумюнстер, в которой запрещены любые съемки, приоткрыла на несколько часов свои двери.

Отыскать «наше» за две тысячи километров от Беларуси в швейцарском Цюрихе – задача на первый взгляд не простая. Исторический центр, набережная реки Лиммат и столетиями молчаливо отражающаяся в ней церковь Фраумюнстер «глядит» на город глазами самого известного витебчанина – Шагала.

Пять витражных окон, самое высокое из которых больше 11 метров, создают неповторимую атмосферу в самой обители. Ее двери открыты для верующих, но не для журналистов.

Эти кадры – абсолютный эксклюзив нашего телеканала, любая съемка во Фраумюнстер запрещена. Высокое собрание принимало решение о допуске. Единственный аргумент, склонивший чашу весов на нашу сторону: Марк Шагал – белорус.

Представитель церковной общины Фраумюнстер:

От имени церковной общины мы рады приветствовать вас в соборе Фраумюнстер. Но напомню, съемка здесь запрещена даже частным лицам, вам сделали исключение из исключений. У вас сегодня абсолютно уникальная возможность рассмотреть и расспросить нашего архивариуса об истории чудесных витражей Марка Шагала.

Эстель Невергельд, архивариус Фраумюнстер предлагает нам расположиться в зале, где еще полвека назад шел ремонт, и солнечный свет просто ослеплял – окна были прозрачными.

Эстель Невергельд, архивариус церкви Фраумюнстер:

Идея завесить зал шторами казалась неправильной. А в это время здесь, в Цюрихе в центре искусств проходила выставка работ Марка Шагала, и пастор посетил эту выставку. Когда он увидел его работы, сказал: «Вот тот человек, который сделает нам витражи!»

Шагалу на тот момент было 80. Но, не смотря на свой почтенный возраст, он был очень востребован, в Ватикане в том числе. Но он оказался здесь.

Но Шагал согласился не сразу.

Во многом на его решение повлиял владелец излюбленного творческой интеллигенцией ресторана недалеко от Фраумюнстер.

Он коллекционировал произведения своих талантливых друзей-художников: Пикассо, Клее и Шагал и сегодня на стенах ресторана.

Эстель Невергельд:

Шагал все спрашивал пастора, какие сюжеты должны быть изображены на витражах. И после долгих поисков родился этот проект. Естественно, когда он показал проект, показал его на бумаге.

С династией Ранмс из Франции он и изготовил эти витражи. Процесс занял примерно полтора года.

У меня не укладывается в голове, как в принципе это все можно было создать, ведь мастера видели только рисунки, и Шагал писал их гуашью! Добиться такого цвета на стекле очень сложно.

Шагал не всегда был согласен с теми оттенками, которые получались. Приходилось долго подбирать, чтобы они соответствовали его задумке.

К моменту установки витражей Шагалу уже исполнилось 83, но он лично участвовал в процессе. С тех пор полсотни квадратных метров витражного стекла украшают окна полукруглой стены церкви. Красное, желтое, зеленое и два синих по основной тональности, каждое рассказывает истории из Ветхого и Нового завета.

Левое красное окно посвящено пророкам. В нижней части – пророк Илья, выше – Иеремия.

Эстель Невергельд:

А на самом верху вы можете увидеть две большие руки, Они символизируют руки Творца. Шагал не показал самого Создателя, ведь так нельзя, но он показал руки – там, где голова. Если вы присмотритесь, вы сможете увидеть в красном ореоле очертания человека, как мысль о его создании. Посмотрите, рыбы и животные уже здесь, они расположены ниже, человека еще нет – он только в мыслях Создателя.

Напротив синее окно, на котором несколько сцен. Вот пророк Моисей с десятью заповедями Христа, выше Моисей борется с силами зла, пытаясь призвать людей к миру.

И, наконец, снова его задумчивая фигура: настанет ли день, когда Божественные заповеди станут нормой бытия?

Эстель Невергель:

Отсюда, сверху вы можете лучше рассмотреть центральные восточные окна. Слева синее – окно Иакова, справа желтое – на нем легко узнать Иерусалим таким, каким мы знаем его сегодня.

Пастор предлагал Шагалу множество идей, и мастер воплотил в жизнь абсолютно все из них. Все элементы на витражах взаимосвязаны друг с другом. Но центральное место занимает окно зеленого цвета.

Эстель Невергельд:

Здесь изображено древо жизни, которое во всей высоте окна растет из маленького листочка. Вдоль его пути вы увидите деву Марию с младенцем и ягнятами, справа Иосиф. Венчает это дерево Иисус с распростертыми руками, как символ того, что он вознесся на Небеса. А слева у ног Христа Шагал изобразил свое лицо.