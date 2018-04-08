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Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе

08 апреля 2018 17:27
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Новости Беларуси. Уникальные витражи Шагала в Цюрихе, которые до этого не показывал ни один мировой канал – в программе «Неделя» на СТВ.

Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе-1

Специально для нашего корреспондента Алены Сыровой церковь Фраумюнстер, в которой запрещены любые съемки, приоткрыла на несколько часов свои двери.

Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе-4

Отыскать «наше» за две тысячи километров от Беларуси в швейцарском Цюрихе – задача на первый взгляд не простая. Исторический центр, набережная реки Лиммат и столетиями молчаливо отражающаяся в ней церковь Фраумюнстер «глядит» на город глазами самого известного витебчанина – Шагала.

Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе-7

Пять витражных окон, самое высокое из которых больше 11 метров, создают неповторимую атмосферу в самой обители. Ее двери открыты для верующих, но не для журналистов.

Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе-10

Эти кадры – абсолютный эксклюзив нашего телеканала, любая съемка во Фраумюнстер запрещена. Высокое собрание принимало решение о допуске. Единственный аргумент, склонивший чашу весов на нашу сторону: Марк Шагал – белорус.

Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе-13

Представитель церковной общины Фраумюнстер:
От имени церковной общины мы рады приветствовать вас в соборе Фраумюнстер. Но напомню, съемка здесь запрещена даже частным лицам, вам сделали исключение из исключений. У вас сегодня абсолютно уникальная возможность рассмотреть и расспросить нашего архивариуса об истории чудесных витражей Марка Шагала.

Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе-16

Эстель Невергельд, архивариус Фраумюнстер предлагает нам расположиться в зале, где еще полвека назад шел ремонт, и солнечный свет просто ослеплял – окна были прозрачными.

Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе-19

Эстель Невергельд, архивариус церкви Фраумюнстер:
Идея завесить зал шторами казалась неправильной. А в это время здесь, в Цюрихе в центре искусств проходила выставка работ Марка Шагала, и пастор посетил эту выставку. Когда он увидел его работы, сказал: «Вот тот человек, который сделает нам витражи!»

Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе-22

Шагалу на тот момент было 80. Но, не смотря на свой почтенный возраст, он был очень востребован, в Ватикане в том числе. Но он оказался здесь.

Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе-25

Но Шагал согласился не сразу.

Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе-28

Во многом на его решение повлиял владелец излюбленного творческой интеллигенцией ресторана недалеко от Фраумюнстер.

Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе-31

Он коллекционировал произведения своих талантливых друзей-художников: Пикассо, Клее и Шагал и сегодня на стенах ресторана.

Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе-34

Эстель Невергельд:
Шагал все спрашивал пастора, какие сюжеты должны быть изображены на витражах. И после долгих поисков родился этот проект. Естественно, когда он показал проект, показал его на бумаге.

Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе-37

С династией Ранмс из Франции он и изготовил эти витражи. Процесс занял примерно полтора года.

Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе-40

У меня не укладывается в голове, как в принципе это все можно было создать, ведь мастера видели только рисунки, и Шагал писал их гуашью! Добиться такого цвета на стекле очень сложно.

Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе-43

Шагал не всегда был согласен с теми оттенками, которые получались. Приходилось долго подбирать, чтобы они соответствовали его задумке.

Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе-46

К моменту установки витражей Шагалу уже исполнилось 83, но он лично участвовал в процессе. С тех пор полсотни квадратных метров витражного стекла украшают окна полукруглой стены церкви. Красное, желтое, зеленое и два синих по основной тональности, каждое рассказывает истории из Ветхого и Нового завета.

Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе-49

Левое красное окно посвящено пророкам. В нижней части – пророк Илья, выше – Иеремия.

Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе-52

Эстель Невергельд:
А на самом верху вы можете увидеть две большие руки, Они символизируют руки Творца. Шагал не показал самого Создателя, ведь так нельзя, но он показал руки – там, где голова. Если вы присмотритесь, вы сможете увидеть в красном ореоле очертания человека, как мысль о его создании. Посмотрите, рыбы и животные уже здесь, они расположены ниже, человека еще нет – он только в мыслях Создателя.

Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе-55

Напротив синее окно, на котором несколько сцен. Вот пророк Моисей с десятью заповедями Христа, выше Моисей борется с силами зла, пытаясь призвать людей к миру. 

Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе-58

И, наконец, снова его задумчивая фигура: настанет ли день, когда Божественные заповеди станут нормой бытия?

Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе-61

Эстель Невергель:
Отсюда, сверху вы можете лучше рассмотреть центральные восточные окна. Слева синее – окно Иакова, справа желтое – на нем легко узнать Иерусалим таким, каким мы знаем его сегодня.

Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе-64

Пастор предлагал Шагалу множество идей, и мастер воплотил в жизнь абсолютно все из них. Все элементы на витражах взаимосвязаны друг с другом. Но центральное место занимает окно зеленого цвета.

Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе-67

Эстель Невергельд:
Здесь изображено древо жизни, которое во всей высоте окна растет из маленького листочка. Вдоль его пути вы увидите деву Марию с младенцем и ягнятами, справа Иосиф. Венчает это дерево Иисус с распростертыми руками, как символ того, что он вознесся на Небеса. А слева у ног Христа Шагал изобразил свое лицо.

Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе-70

Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе-72

Мастер не взял денег за работу, а все расходы оплатила пожилая пара из Цюриха, которая пожелала остаться инкогнито. Сам Шагал позже напишет: «Из-за того, что я много страдал и многое пережил, я беру Библию и на ее основе хочу показать людям, что не надо причинять зло друг другу».

Работы Шагала, которые до этого не показывал ни один телеканал: репортаж СТВ о витражах из церкви Фраумюнстер в Цюрихе-75

# Культура # Фотофакт # Шедевры мирового искусства # Алена Сырова # Марк Шагал # Эстель Невергельд

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