Заглянуть в прошлое и вернуть утраченное. В Национальной библиотеке открылась выставка, посвящённая Году малой родины

Новости Беларуси. Вернисаж в Национальной библиотеке 5 апреля положит начало целой серии выставок, посвященных Году малой родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект реализуют в несколько этапов. В первой экспозиции – уникальная коллекция открыток и книг автора проекта «В поисках утраченного» Владимира Лиходедова. На выставке «Взгляд в прошлое» посетители познакомятся с открытками конца XIX-начала XX веков с видами белорусских городов и местечек. А известный фотограф Сергей Плыткевич представит панорамные снимки, на которых наша страна снята с высоты птичьего полета.