«Основа принципа наших занятий – это три урока». Как построено обучение в старейшей воскресной школе Минска

Белоснежный фасад собора в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» виден издалека. Множество колонн и декоративных элементов создают впечатляющую картину. Именно здесь находится самая старая воскресная школа столицы. О том, как создавалась духовная обитель, расскажет нынешний директор храма – отец Ярослав.

Ярослав Близнюк, протодиакон, директор воскресной школы прихода храма в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость»:

В нашей школе есть такая особенность, школа организовалась чуть раньше, чем приход. Официально приход существует с 1992 года. А уже в 91 году воскресная школа начала свое существование. И первые несколько лет она базировалась в средней школе номер 125. Здесь неподалеку.

И если тогда, в девяностые, здесь были только детские классы, то сегодня школа принимает и молодежь, и пожилых людей. За эти годы выросло и количество прихожан, в самое лучшее время здесь одновременно училось шестьсот человек.

Ярослав Близнюк:

Все-таки интерес был к христианской вере и к воскресной школе, и мы даже некоторое время занимались в три смены. А сейчас стабильное количество около 300-350 человек каждый год записывается. Конечно, некоторые уходят в течение года, где-то процентов 60-70 остается до выпуска.

Совершенствуется и учебная программа. Преподаватели с педагогическим образованием работают не только по программе православной церкви, но и внедряют свои разработки. Ярослав Близнюк:

Основа принципа наших занятий – это три урока. Первый урок – это урок духовный, дается тема для размышления. Второй урок – музыка, где как бы немножко продолжается эта тема в музыкальном таком формате, и третий урок – творчество, где дети воплощают услышанное и увиденное в каких-то своих рисунках, в лепке.

Три урока в неделю по тридцать пять минут, конечно же, не могут воспитать ребенка. Школа, как одна из секций, где ребенок сможет услышать и познать духовный аспект привычных вещей. Вот в таких классах занимаются самые маленькие ученики. Здесь они рисуют, лепят, играют и духовно растут, хотя многое зависит от семьи.

Ярослав Близнюк:

Очень часто к нам приходят родители, которые говорят: Мы привели ребенка в воскресную школу, чтобы вы его тут перевоспитали.

Господь часто приводит человека и к вере, и к церкви, и в воскресную школу, но основа всегда в семье. И мы это подчеркиваем и ни в коем разе не претендуем на какую-то дистанцию, которая может воспитать ребенка без семьи.

Каждое воскресенье после занятий и взрослые, и дети участвуют в литургии. Здесь звучит школьный хор и церковные чтения. А для тех, кто закончил школу, существует молодежное братство.

Ярослав Близнюк:

Они тоже собираются каждую неделю поговорить о духовном, они участвуют в разных мероприятиях, помогают детским домам, больницам. Это то продолжение, которое для ребенка, окончившего воскресную школу.