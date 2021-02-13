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«Работа удивительная, кропотливая». Экскурсовод рассказала про ледяные скульптуры в ботаническом саду Минска

13 февраля 2021 23:27
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Новости Беларуси. В копилку зимних эмоций и впечатлений – прогулка по ботаническому саду в феврале, рассказали в программе «Плюс-минус».

«Работа удивительная, кропотливая». Экскурсовод рассказала про ледяные скульптуры в ботаническом саду Минска-1

Фигуры, созданные известными скульпторами и творческой молодежью, украшают в эти дни кленовую аллею сада. Удивительные работы впечатляют и детей, и взрослых. Традиционно все скульптуры оценит жюри.

«Работа удивительная, кропотливая». Экскурсовод рассказала про ледяные скульптуры в ботаническом саду Минска-4

Ирина Аношенко, экскурсовод Центрального ботанического сада:
Мы решили – конечно, именно в это время – провести фестиваль ледовых и снежных скульптур.

«Работа удивительная, кропотливая». Экскурсовод рассказала про ледяные скульптуры в ботаническом саду Минска-7

Сделанные студентами и скульптуры из льда, которые готовили профессиональные скульпторы. Работа удивительная, кропотливая. Здесь было почти 10 тонн льда, который вырезали в наших водоемах возле Минска. Их привозили на больших машинах, складывали здесь вот, прямо у нас на аллее.

«Работа удивительная, кропотливая». Экскурсовод рассказала про ледяные скульптуры в ботаническом саду Минска-10

13 и 14 числа мы приглашаем всех опять к нам в сад, потому что отмечают День влюбленных.

# Выставки в Минске # Культура # Ирина Аношенко # Юлия Самусенко # Фотофакт

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