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Посмотрите, какие картины студентов выставили в ДК Логойска

08 февраля 2021 20:04
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Новости Беларуси. Выставка молодых художников Логойского района открылась в местном Доме культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь представлено 13 разножанровых картин.

Посмотрите, какие картины студентов выставили в ДК Логойска-1

Это дипломные произведения выпускников гимназии-колледжа искусств имени Ахремчика на тему видения мира и роли в нем молодежи. Каждая картина имеет свой авторский стиль. Одни заставляют улыбнуться, а другие – задуматься. Логойск действительно можно назвать городом вдохновения: в нем неоднократно проводились пленэры для молодых художников.

Посмотрите, какие картины студентов выставили в ДК Логойска-4

Вера Казак, научный сотрудник историко-краеведческого музея имени Константина и Евстафия Тышкевичей: 
Такого рода выставки у нас проходят ежегодно, мы очень хорошо сотрудничаем с гимназией-колледжем искусств. Они у нас проводят выставки как в выставочном зале музея, так и на различных выставочных площадках. Если у нас по плану какая-то есть выставка, мы можем обратиться в гимназию-колледж – они нам подбирают соответственно нашей тематике. Заместитель директора по научной работе Петр Семенович Богданов – уроженец Логойска, наш земляк. Благодаря нашему совместному дружескому подходу, отношениям, он нам с большим удовольствием предоставляет картины.

Посмотрите, какие картины студентов выставили в ДК Логойска-7

Посмотрите, какие картины студентов выставили в ДК Логойска-9

Посмотрите, какие картины студентов выставили в ДК Логойска-11

Посмотрите, какие картины студентов выставили в ДК Логойска-13

Посмотрите, какие картины студентов выставили в ДК Логойска-15

Посмотрите, какие картины студентов выставили в ДК Логойска-17

Посмотрите, какие картины студентов выставили в ДК Логойска-19

Познакомиться с картинами студентов-художников можно будет до конца февраля.

# Выставки в Беларуси и мире # Культура # Вера Казак # Петр Богданов # Фотофакт

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