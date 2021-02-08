Посмотрите, какие картины студентов выставили в ДК Логойска

Это дипломные произведения выпускников гимназии-колледжа искусств имени Ахремчика на тему видения мира и роли в нем молодежи. Каждая картина имеет свой авторский стиль. Одни заставляют улыбнуться, а другие – задуматься. Логойск действительно можно назвать городом вдохновения: в нем неоднократно проводились пленэры для молодых художников.

Вера Казак, научный сотрудник историко-краеведческого музея имени Константина и Евстафия Тышкевичей:

Такого рода выставки у нас проходят ежегодно, мы очень хорошо сотрудничаем с гимназией-колледжем искусств. Они у нас проводят выставки как в выставочном зале музея, так и на различных выставочных площадках. Если у нас по плану какая-то есть выставка, мы можем обратиться в гимназию-колледж – они нам подбирают соответственно нашей тематике. Заместитель директора по научной работе Петр Семенович Богданов – уроженец Логойска, наш земляк. Благодаря нашему совместному дружескому подходу, отношениям, он нам с большим удовольствием предоставляет картины.