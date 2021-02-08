«Даже даты рождения стоят рядом». Что объединяет гениев белорусской литературы: Шамякина и Мележа?
Оба родом из прекрасного края на Полесье, даты рождения стоят рядом, оба с детства занимались тяжелой сельской работой, служили в Красной армии и были участниками Великой Отечественной войны. Их даже зовут одинаково. И это далеко не все, что объединяет двух гениев белорусской литературы: Ивана Шамякина и Ивана Мележа, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Виктория Харитонова, заведущая сектором художественных выставок Национальной библиотеки Беларуси:
Сюжэты твораў Шамякіна і Мележа даволі сваеасаблівыя, але ў свой час яны былі бестсэлерамі. Сёння, калі чалавек здольны задумвацца над праблемамі часу, адносінамі паміж людзьмі, пытаннямі ўнутранага свету, то ён безумоўна здойдзе адказы на свае патанні ў тварах Шамякіна і Мележа.
К столетию со дня рождения писателей в Национальной библиотеке Беларуси открыли литературно-художественную выставку «Каб чалавек жыў як чалавек». Познакомиться с произведениями белорусских классиков куда интереснее в интерпретации художников-иллюстраторов. Таких шедевров здесь более сотни, включая редкие издания.
Виктория Харитонова:
Кантрастная графіка Наталлі Паплаўскай, лёгкія як подых ілюстрацыі Арлена Кашкурэвіча, падрабязныя, дэталізаваныя ілюстрацыі Аляксандра Дземарына, скульптурныя вобразы Эдуарда Агуновіча і каларыстычная графіка Людвіга Асецкага, незабыўныя малюнкі Пятра Астроўскага.
Ориентир на людей. Как преодолеть сложные обстоятельства, как услышать совесть, как сделать правильный выбор? Такие вопросы раскрываются в произведениях выдающихся авторов.
Виктория Харитонова:
Пісьменнікі паказвалі самыя няпростыя, адні з самых праблемных этапаў гістарычнага развіцця беларускага народа, 1920 – 1930 гады калектывізацыі, Вялікая Айчыйная вайна, значную ўвагу надавалі сучасным пытанням.
«Сэрца на далоні», «Подых навальніцы», «Трывожнае шчасце» – это золотой фонд белорусской литературы. Книги народных авторов знакомят читателей с национальной культурой, жизнью и важными историческими этапами.
Виктория Харитонова:
У экспазіцыі лінагравюры Наталлі Паплаўскай з фонду Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі да рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Гэта непараўнальная работа мастачкі. Вельмі глыбокія, кантрастныя, графічныя вобразы герояў.
Читай не с конца, а с начала. В Государственном музее истории белорусской литературы 8 февраля также открывается выставка, приуроченная к юбилею мастеров слова.
Полина Савген, ведущий научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Государственного музея истории белорусской литературы:
У аснову нашай літаратурна-дакументальнай экспазіцыі пакладзены ўспаміны Івана Пятровіча Шамякіна «Палёт над Палессем», менавіта асноўным экспанатам стане кніга Івана Шамякіна «Карэнні і галіны». Бо ў гэтай кнізе, якая выйшла ў 1986 годзе, змешчаны ўспаміны «Палёт над Палессем», прысведчаныя Івану Паўлавічу. Успаміны былі напісаны, калі Івана Мележа ўжо не стала.
Эти два гения вызывают бесспорный интерес: сильные личности и мудрые наставники.
Полина Савген:
Мы можам гаварыць пра іх як пра асоб, мы бачым іх стаўленне да сям’і, да родных, блізкіх, да сваіх калег па пяру, да стварэння новага літаратурнага твора, да працы ў саюзе пісьменнікаў, да грамадскай і навуковай працы.