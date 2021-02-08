«Даже даты рождения стоят рядом». Что объединяет гениев белорусской литературы: Шамякина и Мележа?

Оба родом из прекрасного края на Полесье, даты рождения стоят рядом, оба с детства занимались тяжелой сельской работой, служили в Красной армии и были участниками Великой Отечественной войны. Их даже зовут одинаково. И это далеко не все, что объединяет двух гениев белорусской литературы: Ивана Шамякина и Ивана Мележа, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.