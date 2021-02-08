Прямой эфир

«Даже даты рождения стоят рядом». Что объединяет гениев белорусской литературы: Шамякина и Мележа?

08 февраля 2021 11:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Оба родом из прекрасного края на Полесье, даты рождения стоят рядом, оба с детства занимались тяжелой сельской работой, служили в Красной армии и были участниками Великой Отечественной войны. Их даже зовут одинаково. И это далеко не все, что объединяет двух гениев белорусской литературы: Ивана Шамякина и Ивана Мележа, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. 

«Даже даты рождения стоят рядом». Что объединяет гениев белорусской литературы: Шамякина и Мележа?-1

Виктория Харитонова, заведущая сектором художественных выставок Национальной библиотеки Беларуси:
Сюжэты твораў Шамякіна і Мележа даволі сваеасаблівыя, але ў свой час яны былі бестсэлерамі. Сёння, калі чалавек здольны задумвацца над праблемамі часу, адносінамі паміж людзьмі, пытаннямі ўнутранага свету, то ён безумоўна здойдзе адказы на свае патанні ў тварах Шамякіна і Мележа.

«Даже даты рождения стоят рядом». Что объединяет гениев белорусской литературы: Шамякина и Мележа?-4

К столетию со дня рождения писателей в Национальной библиотеке Беларуси открыли литературно-художественную выставку «Каб чалавек жыў як чалавек». Познакомиться с произведениями белорусских классиков куда интереснее в интерпретации художников-иллюстраторов. Таких шедевров здесь более сотни, включая редкие издания.  

«Даже даты рождения стоят рядом». Что объединяет гениев белорусской литературы: Шамякина и Мележа?-7

Виктория Харитонова:
Кантрастная графіка Наталлі Паплаўскай, лёгкія як подых ілюстрацыі Арлена Кашкурэвіча, падрабязныя, дэталізаваныя ілюстрацыі Аляксандра Дземарына, скульптурныя вобразы Эдуарда Агуновіча і каларыстычная графіка Людвіга Асецкага, незабыўныя малюнкі Пятра Астроўскага.  

Ориентир на людей. Как преодолеть сложные обстоятельства, как услышать совесть, как сделать правильный выбор? Такие вопросы раскрываются в произведениях выдающихся авторов.   

«Даже даты рождения стоят рядом». Что объединяет гениев белорусской литературы: Шамякина и Мележа?-10

Виктория Харитонова:
Пісьменнікі паказвалі самыя няпростыя, адні з самых праблемных этапаў гістарычнага развіцця беларускага народа, 1920 – 1930 гады калектывізацыі, Вялікая Айчыйная вайна, значную ўвагу надавалі сучасным пытанням.  

«Даже даты рождения стоят рядом». Что объединяет гениев белорусской литературы: Шамякина и Мележа?-13

«Сэрца на далоні», «Подых навальніцы», «Трывожнае шчасце» – это золотой фонд белорусской литературы. Книги народных авторов знакомят читателей с национальной культурой, жизнью и важными историческими этапами.  

Виктория Харитонова:  
У экспазіцыі лінагравюры Наталлі Паплаўскай з фонду Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі да рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Гэта непараўнальная работа мастачкі. Вельмі глыбокія, кантрастныя, графічныя вобразы герояў.

«Даже даты рождения стоят рядом». Что объединяет гениев белорусской литературы: Шамякина и Мележа?-16

Читай не с конца, а с начала. В Государственном музее истории белорусской литературы 8 февраля также открывается выставка, приуроченная к юбилею мастеров слова.  

«Даже даты рождения стоят рядом». Что объединяет гениев белорусской литературы: Шамякина и Мележа?-19

Полина Савген, ведущий научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Государственного музея истории белорусской литературы:
У аснову нашай літаратурна-дакументальнай экспазіцыі пакладзены ўспаміны Івана Пятровіча Шамякіна «Палёт над Палессем», менавіта асноўным экспанатам стане кніга Івана Шамякіна «Карэнні і галіны». Бо ў гэтай кнізе, якая выйшла ў 1986 годзе, змешчаны ўспаміны «Палёт над Палессем», прысведчаныя Івану Паўлавічу. Успаміны былі напісаны, калі Івана Мележа ўжо не стала.  

Эти два гения вызывают бесспорный интерес: сильные личности и мудрые наставники.  

«Даже даты рождения стоят рядом». Что объединяет гениев белорусской литературы: Шамякина и Мележа?-22

Полина Савген:  
Мы можам гаварыць пра іх як пра асоб, мы бачым іх стаўленне да сям’і, да родных, блізкіх, да сваіх калег па пяру, да стварэння новага літаратурнага твора, да працы ў саюзе пісьменнікаў, да грамадскай і навуковай працы.  

# Белорусская литература # Культура # Виктория Харитонова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Из семейных коллекций местных жителей. В Воложинском районе открылась выставка гончарного дела
04 февраля 2021 21:17

Из семейных коллекций местных жителей. В Воложинском районе открылась выставка гончарного дела

«Любимая сцена в Большом». Эта девушка успевает заниматься музыкой, моделингом и организовывать мероприятия
03 февраля 2021 06:18

«Любимая сцена в Большом». Эта девушка успевает заниматься музыкой, моделингом и организовывать мероприятия

«Мы можем поднять людям настроение». Выставка иранского искусства открылась в Минске
02 февраля 2021 07:41

«Мы можем поднять людям настроение». Выставка иранского искусства открылась в Минске