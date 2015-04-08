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Путевые заметки на пленке молодые фотографы Минска представили в Центре современных искусств

08 апреля 2015 18:28
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Новости Беларуси. Фотоаппарат вместо записной книжки. Путевые заметки на пленке молодые фотографы Минска представили в Центре современных искусств.

Экспозиция под названием «Артерия» связала воедино около 100 снимков. Семь фотографов отразили в импровизированном портфолио детали повседневной жизни и неподдельные эмоции.

Для многих авторов этот проект стал дебютным. Познакомиться с новыми именами современных минских фотографов можно до 18 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт

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