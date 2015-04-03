Новости Беларуси. Заявить о себе и выступить на сцене летнего амфитеатра в Витебске. 3 апреля назвали имена тех, кто представит Беларусь на международных конкурсах в рамках «Славянского базара». Все победители отборочных туров – представительницы прекрасного пола.

Валерия Грибусова. Казалось, еще совсем недавно она в свои неполные шесть лет устраивала концерты для соседей на даче. Из детского репертуара начинающая артистка быстро выросла. В своей первой музыкальной школе в Могилеве она познакомилась с народным творчеством, позже, уже в университете культуры – с мировыми хитами.

Валерия Грибусова, участник отборочного тура XXIV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015»:

Не могу сказать, что я в чем-то чувствую себя лучше. Я в трех песнях чувствую себя хорошо.

Василий Раинчик, народный артист Беларуси:

Очень трудно оценивать и очень приятно на них смотреть и слушать. Я смело могу сказать, что наши дети готовы к конкурсам лучше, чем взрослые.

А вот среди победителей младшей группы участников, по уже сложившейся традиции и условиям конкурса, сразу два победителя. Как и в 2014 году – это девочки. Они, конечно, мало похожи на бойцов, но это только внешне.

Стефания Соколова, участник отборочного тура XXIV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015»:

Когда выходила на сцену, я волновалась. Буду дальше продвигаться, больше петь и стараться.

Песню для Стефании написала ее мама, преподаватель по вокалу. Видимо, это и сказалось на волнении. Первое исполнение «Чароўнай казкі», представленное на суд жюри и публики, оказалось успешным.

В XXIV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни примут участие артисты с разных уголков мира.

Не меньшая конкуренция и у юных исполнителей.

В 2015 году летний амфитеатр украсят флаги 30 стран.

И поскольку главной темой на «Славянском базаре» будет 70-летие Великой Победы, «Карамельное» и, конечно же, мирное небо Елены Титовой на фестивале будет очень кстати.