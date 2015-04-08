Артур Гомонов, заместитель председателя «Белорусская цыганская диаспора» рассказал о цыганских традициях в программе «УТРО» на СТВ

8 апреля в разных странах отмечают Международный День цыган.

Расскажите нам об этом празднике и о традициях цыган?

Артур Гомонов, заместитель председателя ОО «Белорусская цыганская диаспора»:

Этот праздник для нас очень много чего значит. Утвердили его в 1971 году. В Лондоне собрались представители цыганских общественных объединений. Утвердили также не только праздник, но и флаг, цыганский гимн. По традиции праздник отмечается в доме национальных культурам, затем – мы выходим на воду и пускаем по реке венок. А дома мы ставим на окна свечи.

Цыгане называют друг друга ромалэ? Что значит это слово?

Артур Гомонов, заместитель председателя ОО «Белорусская цыганская диаспора»:

Мы называем друг друга «ромалэ». Вообще «цыгане» - это больше прозвище.

Артур Иванович, цыганский язык сейчас актуален? Общаются ли цыгане на этом языке между собой, или нет?

Артур Гомонов, заместитель председателя ОО «Белорусская цыганская диаспора»:

Да, конечно. Цыганский язык имеет различия: например, на Западе и в Советском союзе он совершенно другой. Но мы поймем друг друга. Процентов на пятьдесят.

У каждого автора есть раздел, посвященный цыганам. За что же их так любят?

Артур Гомонов, заместитель председателя ОО «Белорусская цыганская диаспора»:

Они весёлые, поднимают настроение. В годы перестройки они сохранили романсы. Цыгане – это душа. Испанская музыка и танцы в основном – это «цыганщина». Очень многие известные люди имеют цыганские корни. Тот же Президент Америки Билл Клинтон. У него бабушка имела цыганские корни.