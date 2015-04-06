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Поклонник Шекспира потратил более 200 тысяч долларов, чтобы стать двойником кумира

06 апреля 2015 18:08
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Новости Китая. 34-летний китайский писатель Чжан Юи, потратил более 200 тысяч долларов на пластические операции, чтобы стать похожим на своего кумира, великого английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира.

Поклонник Шекспира потратил более 200 тысяч долларов, чтобы стать двойником кумира-1

Поклонники Чжан Юи говорят, что он имеет удивительное сходство с Шекспиром, однако его решение лечь под нож хирурга вызвало широкий общественный резонанс, а также стало поводом активного обсуждения в интернете.

Поклонник Шекспира потратил более 200 тысяч долларов, чтобы стать двойником кумира-4

В общей сложности Юи перенес 10 операций, включающих коррекцию формы носа, глаз, губ и подбородка. Деньги на перевоплощение он начал собирать 3 года назад, откладывая гонорары от продажи своих книг.

Поклонник Шекспира потратил более 200 тысяч долларов, чтобы стать двойником кумира-7

Как и в свое время Шекспир, Чжан Юи вырос в небогатой семье. Он не смог поступить в университет, провалив экзамены и в течении многих лет тяжело работал, чтобы обеспечить себе достойную жизнь, и его труд окупился, когда он стал одним из самых успешных писателей Китая.

# Культура # Косметология # Пластическая хирургия # Уильям Шекспир # Чжан Юи

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