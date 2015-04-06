Поклонник Шекспира потратил более 200 тысяч долларов, чтобы стать двойником кумира

Новости Китая. 34-летний китайский писатель Чжан Юи, потратил более 200 тысяч долларов на пластические операции, чтобы стать похожим на своего кумира, великого английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира.

Поклонники Чжан Юи говорят, что он имеет удивительное сходство с Шекспиром, однако его решение лечь под нож хирурга вызвало широкий общественный резонанс, а также стало поводом активного обсуждения в интернете.

В общей сложности Юи перенес 10 операций, включающих коррекцию формы носа, глаз, губ и подбородка. Деньги на перевоплощение он начал собирать 3 года назад, откладывая гонорары от продажи своих книг.