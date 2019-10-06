«Профессионалы. Глубокие, неформальные». Мария Миронова и ещё 4 лучших российских актёра по версии Ефремова

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»: Режиссёры старой школы любят повторять, что нет актёров нового поколения, они оторваны от корней, и, мол, их больше некому учить. Нет Кормунина, нет Станюты, нет Шмакова. Кто были Ваши учителя, и как нам сегодня не потерять советскую школу?

Александр Ефремов, режиссёр театра и кино, народный артист Беларуси:

А как Вы себе представляете: в чём заключается советская школа? Талант – он и в Африке талант!

Александр Ефремов: «У Михалкова есть школа, и молодым актёрам читают курс «Работа с непрофессиональным режиссёром»

Вадим Щеглов:

Были мастера большие.

Александр Ефремов:

Да, были мастера большие. А Вы попробуйте сейчас посмотрите спектакли Малого театра или спектакли МХАТа довоенной поры. Или даже 50-60-ых годов. Я не думаю, что Вы будете высокого мнения. Нет, они изумительны, восхитительны. Для того времени. Но время ушло. И страдания сейчас, скажем, Аллы Константиновны Тарасовой, которая играет Островского или Чехова, сейчас выглядят, по меньшей мере, странно. Другое понимание. Станут со временем и эти наши ребята молодые, которым сейчас 30-40 лет, на уровне этих же актёров. И о них так же будут вспоминать. Это жизнь, время, и ничего не попишешь. И претензии тех, кто судит сейчас так строго: «Ах, нет молодого поколения!», – у меня снималось такое количество актёров, даже в последних картинах.