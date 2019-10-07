Александр Ефремов: «У Михалкова есть школа, и молодым актёрам читают курс «Работа с непрофессиональным режиссёром»

Режиссёр высказал своё мнение в программе «В людях».
«Профессионалы. Глубокие, неформальные». Мария Миронова и ещё 4 лучших российских актёра по версии Ефремова
Александр Ефремов, режиссёр театра и кино, народный артист Беларуси:
Актёрская школа у нас гораздо сильнее, чем режиссёрская, к сожалению. У Никиты Михалкова есть собственная школа, и молодым актёрам читают курс «Работа с непрофессиональным режиссёром». Представляете, до чего дошло?
Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Почему такой перекос произошёл?
Александр Ефремов:
Телевизионное кино, сериалы. Быстро, дёшево и талантливо – не бывает этих трёх компонентов вместе.