ГПК: за сутки очередь легковушек на въезд в Литву увеличилась в 10 раз

Пока в ЕАЭС ищут пути совершенствования работы таможенных органов, наши западные соседи создают все больше преград для передвижения грузов и людей. И это в то время, когда Беларусь призывает к мирному диалогу. Последняя информация о ситуации на границе: за сутки очередь легковушек на въезд в Литву увеличилась в 10 раз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.