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ГПК: за сутки очередь легковушек на въезд в Литву увеличилась в 10 раз

18 сентября 2025 13:31
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Пока в ЕАЭС ищут пути совершенствования работы таможенных органов, наши западные соседи создают все больше преград для передвижения грузов и людей. И это в то время, когда Беларусь призывает к мирному диалогу. Последняя информация о ситуации на границе: за сутки очередь легковушек на въезд в Литву увеличилась в 10 раз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГПК: за сутки очередь легковушек на въезд в Литву увеличилась в 10 раз-2

По данным Госпрогранкомитета, наиболее сложная ситуация в пунктах пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай». Там в очереди 300 легковых авто. Сопредельная сторона приняла чуть больше половины от суточной нормы. Непросто сейчас приходится и водителям грузовиков. Очередь из фур за сутки увеличилась на сотню. А Литва впустила лишь 15 % от необходимого количества. На латвийском направлении ситуация тоже напряженная. В пункте пропуска «Патерниеки» въезда в Евросоюз ожидают 250 фур.

# Государственная граница Беларуси # Граница

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