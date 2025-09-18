ГПК: за сутки очередь легковушек на въезд в Литву увеличилась в 10 раз

Пока в ЕАЭС ищут пути совершенствования работы таможенных органов, наши западные соседи создают все больше преград для передвижения грузов и людей. И это в то время, когда Беларусь призывает к мирному диалогу. Последняя информация о ситуации на границе: за сутки очередь легковушек на въезд в Литву увеличилась в 10 раз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным Госпрогранкомитета, наиболее сложная ситуация в пунктах пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай». Там в очереди 300 легковых авто. Сопредельная сторона приняла чуть больше половины от суточной нормы. Непросто сейчас приходится и водителям грузовиков. Очередь из фур за сутки увеличилась на сотню. А Литва впустила лишь 15 % от необходимого количества. На латвийском направлении ситуация тоже напряженная. В пункте пропуска «Патерниеки» въезда в Евросоюз ожидают 250 фур.