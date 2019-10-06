Звуки классики и модный показ под сводами минского метро: ночью на станции «Петровщина» прошёл уникальный концерт

Новости Беларуси. Ночь мировой классики в минском метро. Под звездным небом «Петровщины» отгремел уникальный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шедевры классической музыки под сводами столичной подземки звучали в рамках фестиваля Юрия Башмета. С 2 до 4 часов ночи минчане могли насладиться выступлением международного камерного оркестра под управлением Ростислава Кримера. Это лучшие музыканты стран Восточной и Западной Европы.

В 2019 году (а концерт на станции «Петровщина» состоялся уже во второй раз) выступление музыкантов дополнили модным показом. Первый в Минске концерт в метро: 9 кадров о том, как это было По платформе, которая временно превратилась в подиум, в вечерних нарядах прошлись победительницы конкурса «Мисс Беларусь» разных лет, а также полномочные послы в национальных костюмах своих государств.

Ростислав Кример, художественный руководитель международного фестиваля Юрия Башмета:

Мы показываем, что наша страна добра ко всем, открыта, и мы со всеми хотим дружить. А музыка – это посол любви, посол дружбы. Конечно, в этом смысле это прекрасная возможность.