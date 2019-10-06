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Звуки классики и модный показ под сводами минского метро: ночью на станции «Петровщина» прошёл уникальный концерт

06 октября 2019 12:58
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Новости Беларуси. Ночь мировой классики в минском метро. Под звездным небом «Петровщины» отгремел уникальный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шедевры классической музыки под сводами столичной подземки звучали в рамках фестиваля Юрия Башмета. С 2 до 4 часов ночи минчане могли насладиться выступлением международного камерного оркестра под управлением Ростислава Кримера. Это лучшие музыканты стран Восточной и Западной Европы.

Звуки классики и модный показ под сводами минского метро: ночью на станции «Петровщина» прошёл уникальный концерт-1
Звуки классики и модный показ под сводами минского метро: ночью на станции «Петровщина» прошёл уникальный концерт-2
Звуки классики и модный показ под сводами минского метро: ночью на станции «Петровщина» прошёл уникальный концерт-3
Звуки классики и модный показ под сводами минского метро: ночью на станции «Петровщина» прошёл уникальный концерт-4

В 2019 году (а концерт на станции «Петровщина» состоялся уже во второй раз) выступление музыкантов дополнили модным показом.

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По платформе, которая временно превратилась в подиум, в вечерних нарядах прошлись победительницы конкурса «Мисс Беларусь» разных лет, а также полномочные послы в национальных костюмах своих государств.

Звуки классики и модный показ под сводами минского метро: ночью на станции «Петровщина» прошёл уникальный концерт-6

Ростислав Кример, художественный руководитель международного фестиваля Юрия Башмета:
Мы показываем, что наша страна добра ко всем, открыта, и мы со всеми хотим дружить. А музыка – это посол любви, посол дружбы. Конечно, в этом смысле это прекрасная возможность.

Звуки классики и модный показ под сводами минского метро: ночью на станции «Петровщина» прошёл уникальный концерт-8

Кристина Юханнессон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси:
Это гениальная идея – спустить культуру и модный показ именно в метро. Всем нравится метро так или иначе, мы пользуемся днем. А вот ночью что здесь происходит – вот что происходит!

К слову, 400 билетов на подземный концерт разошлись менее, чем за два часа. Впрочем, это было предсказуемо – в 2018 году места на «Ночь классики в метро» раскупили почти с такой же скоростью.

Следующее выступление оркестра в рамках фестиваля Юрия Башмета состоится 9 октября в Белгосфилармонии. На сцену вместе с музыкантами выйдет известная скрипачка Летиция Морено.

Звуки классики и модный показ под сводами минского метро: ночью на станции «Петровщина» прошёл уникальный концерт-10
Звуки классики и модный показ под сводами минского метро: ночью на станции «Петровщина» прошёл уникальный концерт-11
Звуки классики и модный показ под сводами минского метро: ночью на станции «Петровщина» прошёл уникальный концерт-12
Звуки классики и модный показ под сводами минского метро: ночью на станции «Петровщина» прошёл уникальный концерт-13
Звуки классики и модный показ под сводами минского метро: ночью на станции «Петровщина» прошёл уникальный концерт-14
Звуки классики и модный показ под сводами минского метро: ночью на станции «Петровщина» прошёл уникальный концерт-15
Звуки классики и модный показ под сводами минского метро: ночью на станции «Петровщина» прошёл уникальный концерт-16
Звуки классики и модный показ под сводами минского метро: ночью на станции «Петровщина» прошёл уникальный концерт-17
Звуки классики и модный показ под сводами минского метро: ночью на станции «Петровщина» прошёл уникальный концерт-18
# Минское метро # Ростислав Кример # Кристина Юханнессон

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