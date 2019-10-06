Звуки классики и модный показ под сводами минского метро: ночью на станции «Петровщина» прошёл уникальный концерт
Новости Беларуси. Ночь мировой классики в минском метро. Под звездным небом «Петровщины» отгремел уникальный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шедевры классической музыки под сводами столичной подземки звучали в рамках фестиваля Юрия Башмета. С 2 до 4 часов ночи минчане могли насладиться выступлением международного камерного оркестра под управлением Ростислава Кримера. Это лучшие музыканты стран Восточной и Западной Европы.
В 2019 году (а концерт на станции «Петровщина» состоялся уже во второй раз) выступление музыкантов дополнили модным показом.
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По платформе, которая временно превратилась в подиум, в вечерних нарядах прошлись победительницы конкурса «Мисс Беларусь» разных лет, а также полномочные послы в национальных костюмах своих государств.
Ростислав Кример, художественный руководитель международного фестиваля Юрия Башмета:
Мы показываем, что наша страна добра ко всем, открыта, и мы со всеми хотим дружить. А музыка – это посол любви, посол дружбы. Конечно, в этом смысле это прекрасная возможность.
Кристина Юханнессон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси:
Это гениальная идея – спустить культуру и модный показ именно в метро. Всем нравится метро так или иначе, мы пользуемся днем. А вот ночью что здесь происходит – вот что происходит!
К слову, 400 билетов на подземный концерт разошлись менее, чем за два часа. Впрочем, это было предсказуемо – в 2018 году места на «Ночь классики в метро» раскупили почти с такой же скоростью.
Следующее выступление оркестра в рамках фестиваля Юрия Башмета состоится 9 октября в Белгосфилармонии. На сцену вместе с музыкантами выйдет известная скрипачка Летиция Морено.