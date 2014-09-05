Проект «Подсолнечное царство» представлен в Витебске ко Дню письменности

Новости Беларуси. В Витебской ратуше ко Дню письменности представлен целый проект под названием «Подсолнечное царство». Причем это не просто выставка, а целая серия событий: мастер-классы, лекции, творческие беседы.

Все это знакомит зрителя с настоящими славянскими сказками, которые рассказывают нам не только о чудесах, но и знакомят с окружающим миром, человеческими возможностями и домоукладом. Не зря ведь говорят: «Сказка – ложь, да в ней намек…»

Основное место в самой выставке занимают как раз сказки, исполненные в технике вытинанки.

Автор работ – многодетная мама Ольга Арасланова, которая связала воедино сказки и творчество, вытинанку и традиции Франциска Скорины, который, собственно, использовал похожую технику при написании в своих книгах так называемой красной буквы.

Инна Якубович, старший научный сотрудник Витебского областного краеведческого музея:

Вообще, идеографическое письмо очень интересное. Это письмо знаковое, которое включает в себя много информации. Небольшой рисунок может вам рассказать целую поэму. И поэтому вытинанка тем и интересна, что она через небольшие рисуночки рассказывает нам истории и сказки, которые мы рассказываем своим маленьким детям, могут быть иллюстрированы книги.

Проект «Подсолнечное царство» разработали на основе исторических, археологических и лингвистических источников XVIII-XX веков, старинных славянских писаний, Вед и Правед, фольклорных сборников Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.