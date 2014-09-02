Заславль готовится к Дню белорусской письменности, который пройдет 7 сентября

Новости Беларуси. Один из древнейших белорусских городов готовится ко Дню письменности. Он пройдет в предстоящие выходные в Заславле. Сам город преобразился буквально до неузнаваемости, но, как шутят строители, древность в переделах все же нормы оставили. В воскресенье на древних улицах развернется масштабное историческое действо.

Александр Рак, главный хранитель историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:

Это один из древнейших городов Беларуси. И именно отсюда начиналась летописная история нашей страны.

Главный хранитель музея шаг за шагом раскрывает тайны древнего белорусского города. В костеле рождения Девы Марии раньше была огромная библиотека, но в XIX веке все 300 томов бесследно исчезли. А здесь камень с копией печатки князя Изяслава, который не только дал название древнему городу, но и вошел в историю как князь-книжник.

В наше время в городе продолжают древние традиции.

Уже 7 сентября Заславль станет литературным центром. Здесь пройдет День белорусской письменности.

Светлана Карташева, председатель Заславского городского исполнительного комитета:

Центральная площадь и центральный сквер находились практически и видны были из окна. Поэтому за данным строительством я наблюдала из окна ежедневно в течение каждого часа, что меня особо радовало.

Светлана Петровна говорит, что в одно время хотела сменить строгие костюмы на рабочую одежду. У градоначальницы под контролем каждая стройплощадка, а их в городе десятки. Впрочем, стройка уже в истории, а улицы превратились в цветочную площадку. В Заславле даже клумбы напоминают об уникальности белорусского алфавита.

Николай Пограновский, директор историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:

Я могу бетон завалить сколько надо. А почему бы и нет?

Директор музея уже несколько месяцев трудовые будни проводит на стройке. Вместе с ним и завотделом культуры решает совсем не творческие задачи: нужно найти погрузчик. Одним словом, все силы города брошены на возведение этнографического комплекса «Млын». Здесь уже появилось Рагнедзь-озеро. С него и начинается еще не опробованная туристическая тропа.

Александр Рак, главный хранитель историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:

Это один из немногочисленных храмов, именно таких, протестантских, которые сохранились на территории Беларуси. И его уникальность еще в том, что эта 35-метровая башня свидетельствует о том, что этот храм строился как храм оборонительного типа.

Спасо-Преображенская церковь XVII века входит в золотое кольцо города. Уже под обновленным куполом она встретит десятки гостей. А местом проведения основных мероприятий станет замковое городище.

Жители Заславля:

Становятся красивыми наши улицы, а школы наши – вы знаете, это только порадоваться.

На глазах просто преображается город во всем. Я уже не говорю о школах, каких-то заведениях. Весь город чистый, красивый. Вкладывается огромное количество денег, и мы это понимаем.

Местные жители гордятся богатой историей древнего города, которую дополняют события и наших дней. В эти выходные в летописи Заславля появится еще одна страница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.