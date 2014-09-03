Выставка пленэрной живописи «Здесь был Вася!» открылась в галерее «Университет культуры» в Минске

Новости Беларуси. «Здесь был Вася!» — выставка с говорящим названием открылась в художественной галерее «Университет культуры». Все работы принадлежат кисти столичного живописца Василия Пешкуна. Он – один из немногих современных художников, практикующих пленэрную живопись.

Путешествуя и гуляя по родному городу, Василий Пешкун берут с собой этюды и краски. Поэтому на большинстве картин, представленных на выставке, изображены городские и сельские пейзажы.

На полотнах Пешкуна можно узнать и улицы Минска. Художник постарался передать не только архитектурные черты столицы, но и ее настроение.

Выставка продлится до 13 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Василий Пешкун, художник:

В Минске есть интересные уголочки, даже не все люди знают. Они не туристические, не общественные. Это где-нибудь в старом городе. Заберешься с этюдничком и работаешь. Также люблю писать в массовых местах. На Немиге, например.