Шедевры мирового искусства: Питер Пауль Рубенс

Отец художника был советником по финансовым и юридическим вопросам при дворе. Однако еще до рождения сына за связь с принцессой Анной Саксонской был сослан в Вильгельм, где 28 июня 1577 года и появился на свет будущий мастер кисти, которого позже назовут основоположником барокко в живописи.

Рубенс вынужден был рано оставить учебу, поскольку его мать после смерти отца не могла оплачивать обучение юного гения и молодой человек поступает на службу пажа при дворе. Именно там он приобрел умение великолепно держаться в обществе и прекрасные манеры. А благодаря любви к чтению, стал всесторонне развитым человеком.

Но позже он оставил службу и стал учиться живописи. А вскоре стал одним из самых выдающихся художников Европы.

На многих его полотнах главные героини - женщины, при описании которых можно смело употребить выражение «кровь с молоком». Изображение цветущего женского тела особенно удавалось Рубенсу. В то время пышные формы были в моде.

Уже в самом начале своей карьеры Рубенс завоевал звание любимца при большинстве королевских дворов Европы, что позволило ему стать необычайно богатым человеком. Он был другом римского папы Павла V и Марии Медичи. Чарльз I подарил мастеру рыцарский титул. И разумеется, для всех правителей он писал великолепные полотна. Галерея Медичи — серия живописных полотен, описывающих жизнь королевы-регента Франции Марии Медичи, заказанных самой правительницей Рубенсу для украшения её Люксембургского дворца в Париже.

При исполнении этого заказа живописец работал несколько лет. Всего было написано 24 шедевра. Самый известный из них - «Коронация Марии Медичи».

Художник дважды женился. У него было в общей сложности восемь детей, которых он очень любил.

В 32-летнем возрасте Рубенс женился в первый раз. Жена рано умерла. Рубенс тяжело переживал её смерть. После смерти супруги у мастера кисти была любовная связь с красавицей Сюзан Фурман, которая послужила моделью для его знаменитой картины «Соломенная шляпка». Их роман продолжался год и закончился после того, как Сюзан вышла замуж за другого. Через два года 53-летний Рубенс женился на 16-летней сестре покинувшей его ранее возлюбленной, ослепительной красавице Елене, которая стала его любимой натурщицей. Елена изображена на многих работах художника и является прототипом того, что называют «рубенсовская женщина».

В поздние годы Рубенс увлекся пейзажами, которые он писал в своем огромном поместье. Разумеется, у живописца была собственная мастерская и немало учеников, многие из которых стали настоящими виртуозами.

Рубенс прожил увлекательную, насыщенную и весьма необычную жизнь и оставив после себя более трёх тысяч чарующих, цветущих полотен.