О сельском хозяйстве, молодежи и будущем Беларуси! Екатерина Заровская – в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепт настоящего белоруса» – Екатерина Заровская, гендиректор агрокомбината «Заря».

Екатерина Заровская, гендиректор агрокомбината «Заря»:

Здравствуйте, Александр Александрович. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Рад, что в такую жаркую пору я вас отвлек от вашего сельского хозяйства. Екатерина Заровская:

Ничего страшного. Мы с вами сегодня поработаем. Блюдо сезонное, поэтому все будет вкусно.

Александр Осенко:

Нет ничего невозможного. Это ваш лозунг. Екатерина Заровская:

Мой принцип в жизни – не биться в стену, а найти возможность, найти дверь, которую можно все-таки открыть.

Екатерина Заровская:

Говорит: «Нет, ты с сегодняшнего дня генеральный директор». Александр Осенко:

Долго думали, когда вам предложили? Екатерина Заровская:

Да, ровно две минуты. Александр Осенко:

Всегда сложно приходить после хорошего руководителя. Екатерина Заровская:

Самое ответственное на тот момент было – не упасть.

Александр Осенко:

Я вас чуть привлеку к труду. Вот вам ложка. Екатерина Заровская:

Надо работать, да?

Александр Осенко:

А как вы относитесь к молодым специалистам? Екатерина Заровская:

Я леплю с них будущее нашей страны, будущее сельского хозяйства. Где родился, там и пригодился.

Александр Осенко:

На юридическом факультете не обучают земледелию. Вы даже нашего Президента удивили. Екатерина Заровская:

Ты должна увидеть росу, ты должна увидеть, как вышли люди в поле.