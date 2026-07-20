О сельском хозяйстве, молодежи и будущем Беларуси! Екатерина Заровская – в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепт настоящего белоруса» – Екатерина Заровская, гендиректор агрокомбината «Заря».
В новом выпуске «Рецепт настоящего белоруса» – Екатерина Заровская, гендиректор агрокомбината «Заря».
Екатерина Заровская, гендиректор агрокомбината «Заря»:
Здравствуйте, Александр Александрович.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Рад, что в такую жаркую пору я вас отвлек от вашего сельского хозяйства.
Екатерина Заровская:
Ничего страшного. Мы с вами сегодня поработаем. Блюдо сезонное, поэтому все будет вкусно.
Александр Осенко:
Нет ничего невозможного. Это ваш лозунг.
Екатерина Заровская:
Мой принцип в жизни – не биться в стену, а найти возможность, найти дверь, которую можно все-таки открыть.
Екатерина Заровская:
Говорит: «Нет, ты с сегодняшнего дня генеральный директор».
Александр Осенко:
Долго думали, когда вам предложили?
Екатерина Заровская:
Да, ровно две минуты.
Александр Осенко:
Всегда сложно приходить после хорошего руководителя.
Екатерина Заровская:
Самое ответственное на тот момент было – не упасть.
Александр Осенко:
Я вас чуть привлеку к труду. Вот вам ложка.
Екатерина Заровская:
Надо работать, да?
Александр Осенко:
А как вы относитесь к молодым специалистам?
Екатерина Заровская:
Я леплю с них будущее нашей страны, будущее сельского хозяйства. Где родился, там и пригодился.
Александр Осенко:
На юридическом факультете не обучают земледелию. Вы даже нашего Президента удивили.
Екатерина Заровская:
Ты должна увидеть росу, ты должна увидеть, как вышли люди в поле.
Александр Осенко:
Практически еда моего детства!
Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 26 июля, в 10:15 на РТР-Беларусь.