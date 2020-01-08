Прямой эфир

Владимир Карачевский: «За 5 тысяч долларов, если человек писал сценарий два года, он не захочет продавать»

08 января 2020 12:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мнение глава киностудии высказал в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси»

Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:
За 5 тысяч долларов, если человек писал сценарий два года, он не захочет продавать за такую сумму. Интеллектуальный труд должен быть высокооплачиваемым. Если будет идея хорошая и качественная, тогда появятся и люди, которые смогут реализовать её, и деньги появятся. Ведь неслучайно глава государства сказал: дайте мне хороший сценарий, а деньги на него мы найдём.

Владимир Карачевский: «За 5 тысяч долларов, если человек писал сценарий два года, он не захочет продавать»-1

# Кино # Культура # Владимир Карачевский

Другие новости рубрики

Все новости
Каскадёр: «Я и горел, и тонул, и на машине переворачивался»
08 января 2020 12:41

Каскадёр: «Я и горел, и тонул, и на машине переворачивался»

Он попал в десятку лучших Европы. Как Афанасьева сняла один из самых дорогих клипов в Беларуси
08 января 2020 12:11

Он попал в десятку лучших Европы. Как Афанасьева сняла один из самых дорогих клипов в Беларуси

«Мы моделируем год наперёд». Что можно, а что нельзя делать на Коляды
08 января 2020 10:21

«Мы моделируем год наперёд». Что можно, а что нельзя делать на Коляды