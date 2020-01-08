Владимир Карачевский: «За 5 тысяч долларов, если человек писал сценарий два года, он не захочет продавать»

Мнение глава киностудии высказал в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».

Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:

За 5 тысяч долларов, если человек писал сценарий два года, он не захочет продавать за такую сумму. Интеллектуальный труд должен быть высокооплачиваемым. Если будет идея хорошая и качественная, тогда появятся и люди, которые смогут реализовать её, и деньги появятся. Ведь неслучайно глава государства сказал: дайте мне хороший сценарий, а деньги на него мы найдём.