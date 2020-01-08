Он попал в десятку лучших Европы. Как Афанасьева сняла один из самых дорогих клипов в Беларуси

Певица откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Ваш клип на песню «Сбудется – не сбудется» считается один из самых дорогих за всю историю белорусского шоу-бизнеса. Вы его в 1995 году сняли, он даже вошёл в десятку лучших клипов Европы. А где на тот момент брали средства?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я больше того скажу: он в Питере занимал где-то год первое место в чарте музыкальном. И меня приглашали на фестивали разного рода – я ездила в Братиславу на «Золотую лиру», потом я ездила в Питер. И все думали, что я рок-певица – должна такая «ирокешница» сейчас выйти. А средства, вот не поверите, я даже не искала. Всё случилось само по себе.