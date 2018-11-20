Примерить мундир и прикоснуться к оружию войны 1812 года: уникальная выставка в Борисове

Театрализованные битвы состоятся 24 и 25 ноября на знаменитом Брилёвском поле – реконструкция войны 1812 года. А также в Борисове в эти дни пройдут различные выставки. Гостей из России, Польши и Франции встретит Борисовский объединённый музей. Здесь можно будет своими глазами увидеть каждый этап войны 1812 года.

Лилия Вязович, старший научный сотрудник ГУ «Борисовский объединённый музей»: Бои на правом берегу и на левом берегу показали возможность русских вот-вот подойти к мостам. Но лучше себя, всё-таки, проявили войска армии Наполеона, и русские к мостам не допущены.

А самый главный вывод этой переправы, что взять в плен Наполеона на Березине русские не смогли. Но свою армию как боевую единицу он потерял здесь навсегда. С тех пор это место считается крахом великой армии. С тех пор французы не любят слово «Березина».

В Борисове был первый человек, который занимался темой войны 1812 года. Это был помещик Иван Хрисанфович Колодеев. Человек, собравший огромную коллекцию – более 11 тысяч томов книг, более 7 тысяч предметной части. Но он подарил её Москве. Он хотел, чтобы это было в музее, где строилось специальное здание.

Было написано: «Коллекция из посады Новоборисов помещика Ивана Хрисанфовича Колодеева». Коллекция потеряна для нас, хотя 8 тысяч томов книг вернули. В 1926 году указом БССР вернули их в Минск, в Национальную библиотеку. Поэтому интерес к нашей экспозиции проявляется круглый год.

На Брилёвском поле – снова бои: реконструкция войны 1812 года пройдёт в Борисове 24 и 25 ноября

Примерить мундир, потрогать оружие и прочитать о действиях 1812 года можно будет и в Центральной библиотеке Борисова. Экспозиция открылась в прошлом году, в 205-ю годовщину переправы армии Наполеона через Березину.

Спустя время зал дополнили новые экспонаты. Историческую и знаковую фигуру Ивана Колодеева чтит весь город. И библиотека решила восстановить культурную утрату и создать свою коллекцию, наподобие колодеевской.