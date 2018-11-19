Открытие детского «Евровидения-2018» в Минске. Показываем, как это было

Новости Беларуси. Говорит и поет Минск. Второй раз в истории наша столица принимает главный детский песенный конкурс континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершается церемония открытия детского «Евровидения», которая стала началом большой евронедели. Финальное шоу в воскресенье в «Минск-Арене». В 2018 году в конкурсе примут участие 20 стран – это абсолютный рекорд. Что происходит за кулисами детского «Евровидения» перед церемонией открытия? Беларусь представит минчанин Даниэль Ястремский с композицией «Time». А вот под каким номером? Спросим у Яны Шипко.

Внимание общественности приковано к белорусской столице. Как стало известно, Даниэль выйдет на сцену в финале под восьмым номером. Как признался сам участник, это не важно, ведь дома и стены помогают.

Церемония открытия началась с красной ковровой дорожки. В 2018 году рекордное количество участников. Дебютировали в конкурсе Уэльс и Казахстан, после нескольких лет отсутствия вернулась Франция. «Для меня это самый большой этап». Даниэль Ястремский о подготовке к конкурсу «Детское Евровидение», о главном конкуренте и песне Все участники волнуются, песни у многих не по-детски серьезные: будущее, дружба, любовь. Что же чувствуют участники в преддверии грандиозной недели, как настраиваются на победу и какие эмоции уже получили?

Дарина Красновецкая, участник конкурса (Украина):

От конкурса для себя я могу взять очень многое. Во-первых, это не просто конкурс, это крутое событие для каждого участника, для каждого ребенка.

Данэлия Тулешова, участник конкурса (Казахстан):

Я считаю, что на этом конкурсе я получила огромный опыт. Я согласна, что это огромная ответственность, но самое главное – получить огромный кайф на сцене.

Роксана Вегиль, участник конкурса (Польша):

Я очень рада быть здесь. Это большая честь для меня, я буду помнить об этом событии долгие годы.

Анна Филипчук, участник конкурса (Россия):

Я считаю, это очень важно, так как я приехала сюда испытать свои силы, попробовать себя в таком масштабном конкурсе.

Макс и Анна, участники конкурса (Нидерланды):

Мы так рады быть здесь, не терпится выйти на красную дорожку. Нам очень нравится знакомиться с Беларусью. Наша песня о дружбе, и мы надеемся завести много друзей во время конкурса.

Даниэль Ястремский, участник конкурса (Беларусь):

Большая ответственность выступать за свою страну, которая принимает Евровидение. Но все-таки это и больше поддержка, потому что вся страна будет болеть за тебя.

У Беларуси есть опыт проведения конкурса: в 2010 году Минск уже принимал детское «Евровидение». В чем отличие детского конкурса от взрослого? Голосовать здесь можно абсолютно за любого участника. В финале мы можем голосовать как за представителя Беларуси, так и за представителя любой другой страны. - Что Беларусь привнесла в историю «Евровидения»? Чего вы ожидаете в этом году?