Президент Беларуси встретился с участниками детского «Евровидения» во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Сегодня, 20 ноября, под сводами Дворца Независимости звучали не привычные политические тезисы, а детские песни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем мотивы, хорошо знакомые всей Европе.

Гостями Дворца Независимости сегодня стали участники детского «Евровидения». Сюда приехали более полусотни человек – солисты вместе с группами поддержки. Их ждала традиционная экскурсия по залам.

Небольшой экскурс в политическую жизнь страны предшествовал встрече с Президентом. В зимнем саду Александр Лукашенко тепло пообщался с юными исполнителями. Он отметил, что все они уже являются победителями, поскольку выиграли отбор в своих странах. Что же касается главного трофея, то его обладателем станет сильнейший, ведь Беларусь всегда отличается честностью и справедливостью.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы уже победители! В вашем возрасте попасть на такой конкурс в числе двух десятков... Можно сказать, всемирный конкурс, потому что весь мир к этому прикован зрелищу. Я уже не говорю, что 10 миллионов белорусов и вокруг, кто живет, уже с вами познакомились не один раз. Но вы уже победили – победили в своей стране. Поэтому вы уже должны быть рады и довольны, что вы победители – победители в своей стране. Ну а тут уже как повезет.

Вы знаете, чем отличается Беларусь – если в преломлении вашего конкурса – от других стран? Своей честностью и справедливостью. И поэтому здесь победит только сильнейший.

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Беларусь дважды становилась победителем детского «Евровидения» – в 2005 и 2007 годах. Также второй раз наша страна будет хозяйкой конкурса. Впервые это произошло в 2010 году. Тогда Минск получил самые лестные отзывы за организацию.

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На сей раз музыкальное шоу еще до старта вошло в историю. Впервые за победу будут бороться 20 участников вместо 18. Расширили географию из-за слишком большого количества заявок.