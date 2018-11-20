На Брилёвском поле – снова бои: реконструкция войны 1812 года пройдёт в Борисове 24 и 25 ноября

Лилия Вязович, старший научный сотрудник ГУ «Борисовский объединённый музей»: Бои на правом берегу и на левом берегу показали возможность русских вот-вот подойти к мостам. Но лучше себя, всё-таки, проявили войска армии Наполеона, и русские к мостам не допущены. А самый главный вывод этой переправы, что взять в плен Наполеона на Березине русские не смогли. Но свою армию, как боевую единицу, он потерял здесь навсегда.

С тех пор это место считается крахом великой армии. С тех пор французы не любят слово «Березина».

Сейчас опять мы возвращаемся к доброй традиции, чтобы восстановить реконструкцию: и то, что происходило на примостных креплениях, и то, что будет происходить на следующий день на самой Березинской переправе. Поэтому город эту традицию поддерживает, и музей – в том числе. Мы будем готовить выставку. И надеемся, что кто к нам придут. Заявки от туристических фирм уже есть, а насколько они оправдаются – уже мы будем видеть по ходу.