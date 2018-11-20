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Ярко и эмоционально. Показываем закулисье чемпионата Беларуси по восточным танцам

20 ноября 2018 09:36
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Арабская сказка вновь накрыла Беларусь. Чемпионат по восточным танцам закружил в феерии ослепительных образов и будоражащих мотивов более 300 участниц.

Ярко и эмоционально. Показываем закулисье чемпионата Беларуси по восточным танцам-1

Евгения Логвина, организатор чемпионата Беларуси по восточным танцам:
Каждый конкурс как несколько занятий в зале. Кто побеждает на этих соревнованиях сегодня, входят в 10 лучших и имеют право представлять нашу страну на международных соревнованиях, быть в сборной страны и ехать на чемпионат мира.       

Ярко и эмоционально. Показываем закулисье чемпионата Беларуси по восточным танцам-4

Пожалуй, самая трогательная и зрелищная часть программы – выступления юниоров. Крохотные шехерезады удивляют профессионализмом. И пока одни конкурсантки презентуют свои навыки на сцене, другие, дожидаясь своей очереди, сплетничают в кулуарах.  

Ярко и эмоционально. Показываем закулисье чемпионата Беларуси по восточным танцам-7

А вот здесь и происходит настоящее волшебство преображения девочек в искусных артисток. Мы в гримерной.

Ольга Кепеть, мама участницы чемпионата Беларуси по восточным танцам:  
Образ на сцене всегда яркий, чтобы было издалека видно блесточки обязательно, румяна и все яркое.   

Ярко и эмоционально. Показываем закулисье чемпионата Беларуси по восточным танцам-10

Ярко и эмоционально – на сцене тем временем разгорается серьезная, но очень красивая борьба в трех номинациях: классический восточный танец, шоу беллиданс и фольклор. А на бэкстейдже – своя атмосфера.     

Ярко и эмоционально. Показываем закулисье чемпионата Беларуси по восточным танцам-13

Судьям не позавидуешь: им предстоит нелегкий выбор.  

Ярко и эмоционально. Показываем закулисье чемпионата Беларуси по восточным танцам-16

Звездный час близок. Последние минуты приготовлений заставляют нервничать не только участниц.      

Анна Анциферова, тренер по восточным танцам:  
Больше всего волнуюсь, чтобы они не потеряли лицо во время танца, очень хочется, чтобы улыбались и были максимально артистичными.    

Ярко и эмоционально. Показываем закулисье чемпионата Беларуси по восточным танцам-19

Женственность, грация и особая притягательность. Чтобы передать настроение танца у маленьких принцесс есть всего полторы минуты. Участница под номером 76 совсем ничего не боится. Она знает, чем подкупить жюри.     

Ярко и эмоционально. Показываем закулисье чемпионата Беларуси по восточным танцам-22

Полина Буян, участница чемпионата Беларуси по восточным танцам:   
Тряска, удары бедрами. Волосы, кстати, это одна из изюминок. Обязательно надо улыбаться и смотреть зрителю в глаза. 

Ярко и эмоционально. Показываем закулисье чемпионата Беларуси по восточным танцам-25

Анна Куриленко, член жюри:  
У нас система оценок 3D, это значит что мы оцениваем участниц по критериям: техника, композиция и имидж. Техника – это исполнительское мастерство нашего артиста, композиция – постановка, хореографическое произведение, имидж – это подача сценическая, сценический образ.    

Кстати, музыкальное сопровождение помогает усилить общее впечатление от номера.

Елизавета Уласик, помощник звукорежиссера:  
У нас все расписано по пунктам, по каждой номинации пронумеровано в соответствии с графиком и по расписанию, по словам ведущих включаем определенную музыку.  

Ярко и эмоционально. Показываем закулисье чемпионата Беларуси по восточным танцам-28

Церемония награждения завершает красочное шоу. И в скором времени, засиявшие сегодня белорусские звезды восточного танца, обязательно проявят себя и на мировом танцевальном небосклоне.    

# Танцы # Культура # Фотофакт # Танцы

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