Ярко и эмоционально. Показываем закулисье чемпионата Беларуси по восточным танцам

Арабская сказка вновь накрыла Беларусь. Чемпионат по восточным танцам закружил в феерии ослепительных образов и будоражащих мотивов более 300 участниц.

Евгения Логвина, организатор чемпионата Беларуси по восточным танцам:

Каждый конкурс как несколько занятий в зале. Кто побеждает на этих соревнованиях сегодня, входят в 10 лучших и имеют право представлять нашу страну на международных соревнованиях, быть в сборной страны и ехать на чемпионат мира.

Пожалуй, самая трогательная и зрелищная часть программы – выступления юниоров. Крохотные шехерезады удивляют профессионализмом. И пока одни конкурсантки презентуют свои навыки на сцене, другие, дожидаясь своей очереди, сплетничают в кулуарах.

А вот здесь и происходит настоящее волшебство преображения девочек в искусных артисток. Мы в гримерной. Ольга Кепеть, мама участницы чемпионата Беларуси по восточным танцам:

Образ на сцене всегда яркий, чтобы было издалека видно блесточки обязательно, румяна и все яркое.

Ярко и эмоционально – на сцене тем временем разгорается серьезная, но очень красивая борьба в трех номинациях: классический восточный танец, шоу беллиданс и фольклор. А на бэкстейдже – своя атмосфера.

Судьям не позавидуешь: им предстоит нелегкий выбор.

Звездный час близок. Последние минуты приготовлений заставляют нервничать не только участниц. Анна Анциферова, тренер по восточным танцам:

Больше всего волнуюсь, чтобы они не потеряли лицо во время танца, очень хочется, чтобы улыбались и были максимально артистичными.

Женственность, грация и особая притягательность. Чтобы передать настроение танца у маленьких принцесс есть всего полторы минуты. Участница под номером 76 совсем ничего не боится. Она знает, чем подкупить жюри.

Полина Буян, участница чемпионата Беларуси по восточным танцам:

Тряска, удары бедрами. Волосы, кстати, это одна из изюминок. Обязательно надо улыбаться и смотреть зрителю в глаза.

Анна Куриленко, член жюри:

У нас система оценок 3D, это значит что мы оцениваем участниц по критериям: техника, композиция и имидж. Техника – это исполнительское мастерство нашего артиста, композиция – постановка, хореографическое произведение, имидж – это подача сценическая, сценический образ. Кстати, музыкальное сопровождение помогает усилить общее впечатление от номера. Елизавета Уласик, помощник звукорежиссера:

У нас все расписано по пунктам, по каждой номинации пронумеровано в соответствии с графиком и по расписанию, по словам ведущих включаем определенную музыку.