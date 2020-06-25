Прикоснуться к звукотерапевтическим инструментам и поиграть на самодельных. Показываем необычный музыкальный музей в Минске

В столице открылся новенький музей музыки. Более 60 инструментов и свыше 200 миниатюр ждут в гости. Первую неделю музей работал только по приглашениям и для СМИ, но уже сейчас двери распахнуты для всех желающих.

Мария Бондаренко, основатель проекта:

Достаточно активно записываются из школьных лагерей, потому что прийти познакомиться с инструментами – это очень интересно, необычно и большой интерес уже и так вызывает.

В этом музее можно не только увидеть интересные музыкальные инструменты, но и потрогать их, и даже поиграть. Если вы не профи – не повод отказывать себе в удовольствии вдоволь пройтись пальцами по клавишам этого инструмента – клавесина. Он приехал к нам из Европы, но уверяем: такого вы еще точно не видели. Марина Цимбал, пиар-менеджер:

Перед вами находится клавесин, он имеет более яркий и звонкий звук, можете попробовать на нем поиграть.

На них можно играть, практически на всех, в присутствии какого-либо сотрудника музея. В залах размещены настоящие инструменты, как очень редкие и дорогие – рояль, арфа, ситар, контрабас, так и широко распространенные – оркестровые, народные и ударные. Марина Цимбал:

Среди наших экспонатов есть и те, которые имеют свою богатую историю, в том числе этот клавесин, либо рояль, который относится к 1915 году. На нем уже играли многие известные музыканты, также можете поиграть и вы.

Также здесь представлена интересная коллекция статуэток, шкатулок, картин и чеканок на музыкальную тему – более 200 изделий. В арт-пространство можно просто прийти и насладиться умиротворяющими звуками музыки.

Марина Цимбал:

В музее есть релаксарий и в присутствии сотрудников музея вы можете прикоснуться к звукотерапевтическим инструментам, например, услышать шум ручья.

В музее можно не только познакомиться с интересными музыкальными инструментами, но и попробовать воссоздать музыку с помощью физики. Марина Цимбал:

Это самодельные музыкальные инструменты. Вы можете поиграть на самодельном органе, посмотреть, как отличается звук в трубах, в зависимости от их длины.

А также самодельный музыкальный инструмент, который показывает, как отличаются звуки струн, в зависимости от того, как они натянуты, от толщины и от их длины.

В арт-пространстве проходят музыкальные вечера, в которых могут поучаствовать не только профи, но и начинающие музыканты. Также есть специальная комната для индивидуальных занятий, оборудованная всеми необходимыми инструментами.

Марина Цимбал:

Вы можете позаниматься со своим преподавателем музыкой на наших музыкальных инструментах. Здесь, в оркестрарии, присутствуют два пианино: одно открытое, другое закрытое, чтобы вы могли видеть, как происходят процессы.