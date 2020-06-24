Выставка графики «Пламя военных дней» открылась в Национальной библиотеке

Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости выставка «Пламя военных дней» открылась в галерее «Ракурс» Национальной библиотеки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В одном зале собрано 75 графических работ из фонда Белорусского союза художников. Многие авторы полотен и сами прошли фронтовой путь. Открыла выставку серия работ народного художника Арлена Кашкуревича. Все сюжеты наполнены горечью и болью военного лихолетья.

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников:

Прошло много десятилетий, и сейчас ценность вот этих натуральных зарисовок, в которых нет, может быть, масштабности, но есть такая искренность и эмоциональность, только возрастает. Потому что уходят очевидцы войны, уже мало кто может вспомнить о том, что было. А вот эти искренние рисунки – они как рассказы.

Елена Долгополова, первый заместитель гендиректора Национальной библиотеки:

Это работы белорусских художников, которые сами прошли войну. И, наверное, поэтому вот эти монохромные изображения на пожелтевших листах несут в себе такую потрясающую энергетику.

Игорь Кашкуревич, художник:

За каждой работой зритель должен искать и находить тот смысл, который всегда, вечно присутствовал в проблематике человечества, то есть как пережить войну и чтобы она не повторялась больше.