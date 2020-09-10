При наличии всех материалов может понадобиться несколько недель. Как создаются декоративные снопы

Как создают декоративные снопы, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ. Сноп – это неотъемлемый атрибут «Дожинок». Раньше считалось, что в последних колосьях скрывается дух поля. Чтобы он и на следующий год хранил, приумножал урожай, ему посвящали последний сноп. Связку золотых колосьев издавна было принято красиво наряжать и нести в дом. Сейчас снопы с «Дожинок» хранятся в хозяйствах до следующей жатвы, как напоминание о необходимости возделывать землю со всем старанием и упорством. Впрочем, от простых снопов давно отказались, сейчас их стараются украшать, используя различные народные символы. 9-метровая мельница и необычный сквер для отдыха. Как преобразился агрогородок Синявка к «Дожинкам»

Елена Лебедько, директор Секеричского сельского дома культуры:

Чем богаче этот сноп, тем богаче урожай. Все культуры: овес, пшеница, ячмень – то, что у нас на полях убирается, – все в этом снопе собрано. Но, а верх – это самая кропотливая работа. Аист, символическая наша птица Беларуси, сделан из соломы и сами крылья сделаны из льняной ткани. Почему кропотливая? Отбеливается солома, утюгом выутюживается, где-то прострачивается, плетется.

Символический здесь и цвет лент: голубая лента – небо, золотистая – это золото пшеницы, золото колосьев, зеленая – это трава, земля, солнце и белорусский орнамент. Живые цветы нужны обязательно. Мы спрашиваем у старожилов, как они раньше это делали, и стараемся восстановить это все. Были у нас и повозки, и жнеи ехали с песнями.

В хозяйствах признаются: раньше сноп был настоящим символом урожая, к нему относились бережно и почтительно. Сейчас, с уходом от классического вида, из этого символа урожая мастера делают настоящие маленькие шедевры. Стилизуют, добавляют элементам дополнительный смысл и дают волю фантазии. Создать такой сноп – работа небыстрая. При наличии всех материалов может понадобиться несколько недель. Но о красоте для духа поля в хозяйствах начинают задумываться заранее. Заготавливают колосья, чистят их и красят, чтобы «позолотить» полученное богатство на долгую зиму. Важно также собрать дополнительные элементы: цветы, ленты и украшения. Творчество непростое, но интересное.