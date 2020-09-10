В лунную ночь по руинам бродит тень Чёрного монаха. Какие тайны хранит Гольшанский замок

Беларусь – страна замков. Но, пожалуй, самый мистический находится в Гольшанах. С 2018-го жемчужина архитектуры в умелых руках реставраторов переживает операцию за операцией, чтобы встретить «охотников за приведениями» в своем лабиринте.

А началось все в 1610-м, когда у подканцлера ВКЛ Павла Стефана Сапеги появилась на этих землях новая резиденция в стиле маньеризма. Для строительства замка использовали пальчатку. На кирпичах и сегодня можно найти оттиски ладоней мастеров. Этакий автограф из глубины веков. По своему убранству Гольшанский замок напоминал Мирский. Местная элита съезжалась на балы и кружила по роскошной плитке.

Сергей Жилик, методист ГУК «Ошмянский районный центр культуры»:

Сейчас мы с вами находимся в парадном зале замка, сохранились прекрасные колонны, были красивые фрески, дорогая мебель. Кстати, Гольшанский замок имел большую такую разветвленную сеть подвалов. И ходят легенды о том, что имел подземные ходы, через которые можно было выйти к реке, можно было попасть в Гольшаны. Здесь была богатая библиотека у Сапег. И здесь на то время были достаточно передовые инженерные технологии, была система местного отопления.

Напротив въездных ворот была замковая каплица, в которой хранились дары от самого Папы Римского. Северная башня была своеобразным балконом, с которого открывались лучшие виды на пруды и Гольшаны. Вежу вернули к жизни, сделали внутри металлическую лестницу и оставили право быть смотровой площадкой. Делать захватывающие селфи позволит и новый мост.

Кстати, есть предположение, что Гольшанский замок в 1610-м так и не был завершен. Больше всего знатный двор ВКЛ пострадал в Северную войну, затем была Отечественная 1812 года и многие другие. От магнатской линии оставались лишь руины и ребусы.

Анастасия Макеева, корреспондент:

С тех пор, как Владимир Короткевич прописал в Гольшанском замке Черного монаха, это место стало овеяно многочисленными легендами и преданиями.

По легенде, безродный молодой парень Гремислав Валюжинич полюбил красивую княжну Ганну-Гордиславу Гольшанскую. На свидания кавалер приходил в образе монаха. Но о тайном узнал хозяин замка и приказал замуровать Ромео в стене. С тех пор в лунную ночь по руинам бродит тень Черного монаха.

Ужасает и предание о Белой пани. Местные говорят, что когда строили монастырь францисканцев, одна из стен постоянно падала. Решили принести в жертву жену молодого строителя и заживо похоронили в стене. Парадокс, но уже в современности во время чистки подвалов рабочие нашли в святыне женский скелет. Так, стали раздаваться шаги, вздохи и твориться всякая чертовщина. Причем, поговаривают, что при встрече с Белой дамой все немеет вокруг и теряется ориентация в пространстве.

Но на этом гольшанский хоррор не заканчивается. Павла Стефана Сапегу окрестили Синей Бородой. В этом замке умерли 3 его жены. Пережила только Софья Данилович. И то, якобы потому что уже немолодой супруг перепутал кубки с отравой.

Алена Жесткова, директор УК «Ошмянский краеведческий музей имени Франтишка Богушевича»:

В 1630-е года, когда уже старый рыцарь очень болел, после тяжелых боев он потерял одну руку, объявили его мертвецом. И король Владислав IV раздавал его должности другим рыцарям. Услышав про это, старый Сапега со всей силой собрался, сел в карету и поехал к королю узнать, что же происходит. Когда мертвец вошел в тронный зал, дамы теряли сознание, был визг. И только когда Павел Стефан Сапега заговорил с королем, люди поняли, что это живой человек.

Одним словом, в возрожденном Гольшанском замке будет, что послушать на экскурсии. Историко-культурную ценность делают комфортной для туристов. Можно будет припарковаться, выпить чашечку кофе в визит-центре, купить сувениры и прогуляться по музею в Северной башне под атмосферную музыку и подсветку.

Сергей Жилик:

Подвальное помещение будет посвящено нашей мистической истории, тем кладам, которые есть и находили на гольшанской земле. Первый этаж будет посвящен археологическим находкам. Во втором уровне башни будет представлен быт Сапег и будет восстановлен аутентичный камин. Третий уровень мы предполагаем как смотровую площадку, поскольку открывается замечательная панорама Гольшан с красивым костелом.