9-метровая мельница и необычный сквер для отдыха. Как преобразился агрогородок Синявка к «Дожинкам»

Как преобразился агрогородок Синявка к «Дожинкам», рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Анастасия Кончиц, корреспондент:

Окончание работ на полях для аграриев – настоящий праздник. Он говорит о том, что все зерно уже в закромах, поля с большего пусты, можно ненадолго выдохнуть. Горячая пора сменяется теплой. Праздник окончания работ всегда было принято отмечать масштабно: с песнями, танцами, вкусностями и награждением лучших. Раскрашивать будни ярким событием в каждом районе решают по-своему. В этом сезоне первые «Дожинки» принял Клецкий район. Композиция по мультфильму «Простоквашино» и светящаяся аллея. Показываем необычные соломенные скульптуры

Традициям празднования «Дожинок» в Беларуси уже не одно десятилетие. На последний день жатвы обычно собиралась толока. Самая уважаемая женщина распределяла всех по ниве, затем брала серп и начинала жать с песней, которую все подхватывали. В конце каждая жнея откладывала по колоску для общего снопа. Впрочем, чтобы праздник прошел хорошо, к нему начинают готовиться заранее. При наличии всех материалов может понадобиться несколько недель. Как создаются декоративные снопы

Праздник развернулся в небольшом уютном агрогородке Синявка. И подготовку к нему начали еще в ноябре. С идеи. Она постепенно разрабатывалась, дополнялась и совершенствовалась. Хотелось, чтобы каждый, пришедший на праздник, получил свою дозу хорошего настроения. Тем более, что такое событие агрогородок принимал впервые. К приему гостей в Синявке в прямом смысле украсили малую родину. Здесь появилось множество интересных мест. «Он лечит болезни глаз». Показываем необычный колодец в Синявке

Алла Сенькевич, председатель Синявского сельисполкома:

У нас появился сквер, благодаря ему у нас появились новые места для отдыха. У нас появилась красавица 9-метровая мельница, у нас появился сквер по улице Молодежная. Мы высадили там 60 ив, кусты пурпурной спиреи, что украшает нашу территорию. У нас появилась пергола в сиреневом саду очень красивая и это излюбленное место молодежи. Там можно увидеть не только наших синявских ребят, но и проезжим людям нравится это место.

У нас появился замечательный знак: «Я люблю Синявку». Дальше благоустраивается зона отдыха «Лебяжий остров». Очень огромную работу проделал клецкий лесхоз, потому что у нас по трассе Р43 появилась замечательная зона отдыха.

Возле больницы они также сделали зону отдыха. Сквер, который украшают скамейки, это опять заслуга лесничества. Огромный проект, который мы реализовали в этом году, это своеобразная карта нашего сельского совета, которая символизирует наши все деревни. У нас сейчас 8 деревень, раньше их было 9. Чтобы сохранить память о всех этих деревнях, о тех тропах, которые были дороги каждому сердцу, кто проживал на нашей территории, мы сделали 9 троп.

Возле каждой тропы стоит тумба с информационным знаком, которая дает исторические знания о той деревни, о тех людях, которые там проживали.

Наши дорожки там тоже выполнены в определенном стиле. Допустим, дорога к руде когда-то была сделана из брусчатки и в этой деревне и нынче сохранился кусок этой дороги. Поэтому и в нашем проекте, и в нашей карте мы указали и сделали так, что это тоже брусчатка.

Когда-то в годы Первой мировой войны у нас был единственный водопровод, это в деревне Нарешевичи, и к нему вела дощатая дорога. Мы опять же сохранили историю.

Сквер в Синявке – действительно уникальное место. Теперь здесь можно на самом деле изучать уроки истории. Интересно, что сам сквер выполнен в виде карты, чтобы нагляднее показать жителям расположение местных деревень. И это место еще будет совершенствоваться. Здесь планируют высадить зелень, дополнить имеющиеся элементы настоящим маленьким городком. «Надо прислушиваться к людям и делать свой выбор». История двух братьев, которые добились успеха в сельском хозяйстве