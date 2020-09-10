Композиция по мультфильму «Простоквашино» и светящаяся аллея. Показываем необычные соломенные скульптуры

Какие необычные соломенные скульптуры появились в Клецком районе, показали в программе «Центральный регион» на СТВ. Конечно, не одними снопами богаты. Чтобы украсить праздник «Дожинок», в хозяйствах готовят необычные соломенные скульптуры. Каждая из них с оригинальной идеей и изюминкой. И если раньше композиции строили в основном из тюков, ставя их друг на друга и дополняя декоративными элементами, то сейчас творчество идет далеко вперед. 9-метровая мельница и необычный сквер для отдыха. Как преобразился агрогородок Синявка к «Дожинкам»

Активно используются и металлические каркасы, и дополнения из дерева, и даже пленка, в которую заворачивают солому для лучшей сохранности, становится оригинальным творческим решением.

В Клецком районе скульптуры стали настоящим украшением дороги к празднику, зарядив гостей на хорошее настроение еще «с порога».

Конечно, скульптуры делаются не просто так. На самом празднике проводится конкурс на лучшую соломенную композицию. В этом году победителем стала инсталляция с аистами. Хлеборобы в один голос признались, что белокрылые птицы не оставляли их на протяжении всей жатвы: поле всегда было под присмотром птиц. Поэтому такая скульптура как никогда актуальна.

Впрочем, были и другие интересные композиции. Например, по мультфильму «Простоквашино». Внимание уделили мельчайшим деталям: даже велосипед почтальону Печкину достали, чтобы злым не был и праздник не испортил.

А в сельхозпредприятии «Красная звезда» и вовсе сделали необычную «Звездную аллею». И символично, и красиво. Тем более, что над созданием скульптуры трудились всем коллективом.

Инна Зенчик, заместитель директора организации по идеологической работе сельхозпредприятия «Племенной завод Красная звезда»:

Композицию такого масштаба можно создать не с одной версии. Здесь соединено пять версий специалистов, которые воплотились в одну идею, о которой мы рассказали своему руководителю, он одобрил и сказал, что у нас обязательно все получится. Все специалисты, которые внесли лепту своих версий, непосредственно принимали участие в организации вот этой замечательной аллеи. Почему мы ее так назвали? Потому что такую аллею можно создать только в жаркую пору года, когда вот именно идет уборочная пора. Все наше предприятие – это одна цепочка, которая складывается из нескольких звеньев, у нас очень много звеньев. У нас главный директор, главные специалисты: животноводы, повара, все-все – для них создана эта аллея, потому что в жаркую пору года непосредственно каждый принимал участие. Механизаторы, хлеборобы были на полях, агрономы тоже – руководили механизаторами, водителями. Были также задействованы повара, которые готовили для комбайнеров, водителей. Специалисты были заняты каждый своим делом. Поэтому мы считаем, что наш КСУП «Племенной завод Красная звезда» достоин этой «Звездной аллеи», которая складывается из наших звеньев. Мы именно для всех работников нашей организации создали такую «Звездную аллею».

Каждый занимался именно тем, что он предложил. Например, у нас не получилась бы без прораба, который создавал вот эти каркасы, которые мы обкручивали соломой вручную. Ничего бы не получилось без всех остальных. Девочки, которые были ответственны за создание вот этой фотозоны, это наша молодежь – отдел кадров и инженер по технике безопасности. Главный экономист тоже внесла свою лепту и решила внести такое предложение, что наша аллея должна обязательно освещаться ночью. Мы это воплотили, и она у нас ночью светится. Каждый у нас свою версию внес – и у нас все получилось.

Подходя к такому вопросу, чем мы будем обматывать вот эти ворота, столбы, которые светятся, там внутри накопители света, сзади они накапливают и ночью они светятся. А солома – это самая элитная культура нашей пшеницы, которую вырастили непосредственно наши селекционеры и агрономы.

Конечно, такую композицию невозможно было оставить без внимания. Вот и гостям она очень приглянулась. Технические «плюшки» сделали скульптуру необычной. И даже на этапе ее создания были первые желающие сделать необычное фото. Инна Зенчик:

Когда мы создавали эту композицию, было очень интересно, машины останавливались. Когда мы ее возводили, нас фотографировали и отправляли в СМИ. Очень было приятно, что людям уже она нравилась, даже была не закончена наша идея, но потом все было очень даже замечательно. Здесь находилось очень много людей, фотографировались как поздним вечером, так и утром. Когда проезжали по этой дороге, никогда не было свободного места, всегда кто-то здесь находился и все были довольны нашим трудом.