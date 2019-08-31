Прямой эфир

Президент Беларуси: «Вялiкая мiсiя Дня пiсьменства – аб’ядноўваць усiх беларусаў свету»

31 августа 2019 11:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поздравление Александра Лукашенко 31 августа получили в Слониме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его глава государства направил гостям и участникам Дня белоруской письменности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вялiкая мiсiя Дня пiсьменства – аб’ядноўваць усiх беларусаў свету, перадаваць новым пакаленням лiтаратурныя i мастацкiя скарбы нашага народа, любоў да матчынай мовы, выхоўваць беражлiвыя адносiны да помнiкаў даўнiны, садзейнiчаць умацаванню пачуцця гонару за Радзiму.

Гэта ўрачыстае свята займае пачэсную пазiцыю сярод важнейшых падзей культурнага жыцця краiны i з’яўляецца добрай нагодай яшчэ раз звярнуцца да спрадвечных нацыянальных традыцый i асэнсаваць iх месца ў цяперашнiм часе.

«Сохраняем лучшие наработки»: какие мероприятия будут на XVI Дне письменности

Президент Беларуси: «Вялiкая мiсiя Дня пiсьменства – аб’ядноўваць усiх беларусаў свету»-1

# День белорусской письменности # Культура # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У неё очень тонкое чутье слова и интонации»: участники «Жывой класікі» готовятся к финалу в Слониме
30 августа 2019 16:33

«У неё очень тонкое чутье слова и интонации»: участники «Жывой класікі» готовятся к финалу в Слониме

Вардавар, долма и секреты виноделия: 31 августа в Верхнем городе пройдет День Армении
30 августа 2019 16:24

Вардавар, долма и секреты виноделия: 31 августа в Верхнем городе пройдет День Армении

«Такая атмосфера релакса». Польский писатель-путешественник Яцек Палкевич прогулялся по центру Минска
30 августа 2019 11:33

«Такая атмосфера релакса». Польский писатель-путешественник Яцек Палкевич прогулялся по центру Минска