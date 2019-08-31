Новости Беларуси. Поздравление Александра Лукашенко 31 августа получили в Слониме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его глава государства направил гостям и участникам Дня белоруской письменности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вялiкая мiсiя Дня пiсьменства – аб’ядноўваць усiх беларусаў свету, перадаваць новым пакаленням лiтаратурныя i мастацкiя скарбы нашага народа, любоў да матчынай мовы, выхоўваць беражлiвыя адносiны да помнiкаў даўнiны, садзейнiчаць умацаванню пачуцця гонару за Радзiму.
Гэта ўрачыстае свята займае пачэсную пазiцыю сярод важнейшых падзей культурнага жыцця краiны i з’яўляецца добрай нагодай яшчэ раз звярнуцца да спрадвечных нацыянальных традыцый i асэнсаваць iх месца ў цяперашнiм часе.
«Сохраняем лучшие наработки»: какие мероприятия будут на XVI Дне письменности