«Такая атмосфера релакса». Польский писатель-путешественник Яцек Палкевич прогулялся по центру Минска

Новости Беларуси. Книгой едины! Иностранные гости Дня белорусской письменности, который уже в эти выходные пройдет в Слониме, прибывают в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди приглашенных и всемирно известный польский писатель-путешественник Яцек Палкевич.

Пешком через одну из самых опасных пустынь, на шлюпке через Атлантику, на экзотической пироге по диким тропическим островам, на оленях по Северному срезу карты мира. Его личные экспедиции, а главное, впечатления превращались в строки и становились поводом для очередной книги. Их в авторской библиографии – три десятка. Одна из последних, посвященная одноименному трипу «Дубай», произвела в ОАЭ настоящий фурор. Кстати, в Минске Яцек Палкевич уже договорился с белорусскими издателями о переводе именно этой книги.

Яцек Палкевич, путешественник, писатель (Польша):

В феврале ярмарка книжная международная в Минске. Надеюсь, что эта книга уже будет в руках белорусского читателя, который смотрит вашу программу. Я так нескромно себя называю – посол хороших добрососедских отношений.

Проезжая по центру, смотрю: «Послушай, я не понимаю, где мы – в Беларуси, Штатах?». Такой красивый сюжет. Такая атмосфера релакса. Очень приятно! Хорошие впечатления!

Яцек Палкевич в Беларуси уже во второй раз. 31 августа он отправится в Слоним, где станет одним из участников международного круглого стола во время Дня белорусской письменности. Не исключено, что в ближайшее время писатель-путешественник отправится в тур по нашей стране, а значит, приключения и авторский взгляд на Синеокую может перерасти в очередную книгу.