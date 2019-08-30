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«Такая атмосфера релакса». Польский писатель-путешественник Яцек Палкевич прогулялся по центру Минска

30 августа 2019 11:33
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Новости Беларуси. Книгой едины! Иностранные гости Дня белорусской письменности, который уже в эти выходные пройдет в Слониме, прибывают в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди приглашенных и всемирно известный польский писатель-путешественник Яцек Палкевич.

«Такая атмосфера релакса». Польский писатель-путешественник Яцек Палкевич прогулялся по центру Минска -1

Пешком через одну из самых опасных пустынь, на шлюпке через Атлантику, на экзотической пироге по диким тропическим островам, на оленях по Северному срезу карты мира. Его личные экспедиции, а главное, впечатления превращались в строки и становились поводом для очередной книги. Их в авторской библиографии – три десятка. Одна из последних, посвященная одноименному трипу «Дубай», произвела в ОАЭ настоящий фурор. Кстати, в Минске Яцек Палкевич уже договорился с белорусскими издателями о переводе именно этой книги.

«Такая атмосфера релакса». Польский писатель-путешественник Яцек Палкевич прогулялся по центру Минска -4

Яцек Палкевич, путешественник, писатель (Польша):
В феврале ярмарка книжная международная в Минске. Надеюсь, что эта книга уже будет в руках белорусского читателя, который смотрит вашу программу. Я так нескромно себя называю – посол хороших добрососедских отношений.

Проезжая по центру, смотрю: «Послушай, я не понимаю, где мы – в Беларуси, Штатах?». Такой красивый сюжет. Такая атмосфера релакса. Очень приятно! Хорошие впечатления!

Яцек Палкевич в Беларуси уже во второй раз. 31 августа он отправится в Слоним, где станет одним из участников международного круглого стола во время Дня белорусской письменности. Не исключено, что в ближайшее время писатель-путешественник отправится в тур по нашей стране, а значит, приключения и авторский взгляд на Синеокую может перерасти в очередную книгу.

«Такая атмосфера релакса». Польский писатель-путешественник Яцек Палкевич прогулялся по центру Минска -7

«Такая атмосфера релакса». Польский писатель-путешественник Яцек Палкевич прогулялся по центру Минска -9

«Такая атмосфера релакса». Польский писатель-путешественник Яцек Палкевич прогулялся по центру Минска -11

# День белорусской письменности # Культура # Фотофакт

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