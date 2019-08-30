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Вардавар, долма и секреты виноделия: 31 августа в Верхнем городе пройдет День Армении

30 августа 2019 16:24
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Новости Беларуси. Верхний город вновь приглашает на праздник национальной культуры. 31 августа здесь пройдет День Армении, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вардавар, долма и секреты виноделия: 31 августа в Верхнем городе пройдет День Армении-1

В 2019 году основным лейтмотивом фестиваля станут семейные ценности и традиции. Гости смогут узнать о празднике Вардавар, познают секреты виноделия и научиться готовить долму. Для детей приготовлена игровая площадка и выставка книг. Сделать памятные снимки можно будет в фотозоне, стилизованной под достопримечательности этой страны. Сопровождать действо весь день будет армянская музыка.

Вардавар, долма и секреты виноделия: 31 августа в Верхнем городе пройдет День Армении-4

# Беларусь-Армения # Культура # Фотофакт

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