Вардавар, долма и секреты виноделия: 31 августа в Верхнем городе пройдет День Армении

Новости Беларуси. Верхний город вновь приглашает на праздник национальной культуры. 31 августа здесь пройдет День Армении, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2019 году основным лейтмотивом фестиваля станут семейные ценности и традиции. Гости смогут узнать о празднике Вардавар, познают секреты виноделия и научиться готовить долму. Для детей приготовлена игровая площадка и выставка книг. Сделать памятные снимки можно будет в фотозоне, стилизованной под достопримечательности этой страны. Сопровождать действо весь день будет армянская музыка.