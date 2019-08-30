«У неё очень тонкое чутье слова и интонации»: участники «Жывой класікі» готовятся к финалу в Слониме

Новости Беларуси. К финальному туру готовятся претенденты на победу в конкурсе юных чтецов «Жывая класіка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это совместный проект нашей телекомпании и Министерства информации, направленный на поиск и поддержку талантливой молодежи. Ежегодно творческий конкурс национальной поэзии объединяет тысячи чтецов со всей страны. По традиции финал проходит в День белорусской письменности. Как готовятся к этому моменту? Уроки ораторского искусства у финалистов прослушала Анастасия Ярощик-Корниенко.

Свои репетиции Мария с литературной фамилией Булгакова предпочитает проводить на воздухе. Думаете, просто так в руках мыльные пузыри? Не забавы ради, именно так проходит дыхательная гимнастика. Но все-таки утверждает: главное – решительный настрой, и все получится как в сказке. Именно этот жанр она представит на конкурсе.

Мария Булгакова, финалистка республиканского творческого конкурса юных чтецов «Жывая класіка»:

Раскаркалася неяк увосень адна варона на сметніку: «Вы сабе як хочаце, – кажа сяброўкам, – а я не магу тут цэлую зіму мерзнуць. Я не такая дурная варона, як вы!»

У 11-классника Никиты Шпилевского свой секрет успеха.

Никита Шпилевский, финалист республиканского творческого конкурса юных чтецов «Жывая класіка»:

Я пачаў чытаць вершы на беларускай мове таму, што маі бацькі з дзяцінства прывучалі мяне к любові да роднай мовы. Таму я стал гэтым захапляцца. Гэта мяне і прывяло на конкурс.

А вот преподаватели Киры Свибович из Бреста уверяют, что у их подопечной просто талант.

Светлана Итарова, заместитель директора средней школы № 32 Бреста:

Природная способность, она у нее замечательная. У нее очень звонкий голосок, тонкое чутье слова и интонации. Это редким людям дано.