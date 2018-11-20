Где живут конкурсанты детского «Евровидения» и как репетируют свои номера

Новости Беларуси. Минск в эти дни живет под девизом «Зажигай». Сегодня, 20 ноября, после яркого старта евронедели представители 20 стран приступают к репетициям выступлений на детском конкурсе песни «Евровидение-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытие детского «Евровидения-2018» в Минске. Показываем, как это было

Международное музыкальное шоу в 2018 году поставило рекорд по количеству участников. На протяжении недели для ребят и делегаций в столичном гостиничном комплексе «Президент-Отель» организован евродом – свободное пространство, где конкурсанты смогут с пользой провести время, завести новых друзей и попрактиковаться в различных творческих занятиях.