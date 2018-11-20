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Где живут конкурсанты детского «Евровидения» и как репетируют свои номера

20 ноября 2018 08:32
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Новости Беларуси. Минск в эти дни живет под девизом «Зажигай». Сегодня, 20 ноября, после яркого старта евронедели представители 20 стран приступают к репетициям выступлений на детском конкурсе песни «Евровидение-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытие детского «Евровидения-2018» в Минске. Показываем, как это было

Международное музыкальное шоу в 2018 году поставило рекорд по количеству участников. На протяжении недели для ребят и делегаций в столичном гостиничном комплексе «Президент-Отель» организован евродом – свободное пространство, где конкурсанты смогут с пользой провести время, завести новых друзей и попрактиковаться в различных творческих занятиях.

Где живут конкурсанты детского «Евровидения» и как репетируют свои номера-1

Где живут конкурсанты детского «Евровидения» и как репетируют свои номера-3

Где живут конкурсанты детского «Евровидения» и как репетируют свои номера-5

Накануне стал известен порядок выступления стран. По результатам жеребьевки белорусский конкурсант Даниэль Ястремский с композицией Time выступит под восьмым номером.

Где живут конкурсанты детского «Евровидения» и как репетируют свои номера-8

Беларусь участвовала в конкурсе 15 раз. Побеждала дважды. Напомним, финальный концерт детского «Евровидения-2018» пройдет 25 ноября в «Минск-Арене».

В Беларуси шоу проходит не в первый раз. Восемь лет спустя представители Европейского вещательного союза объяснили, почему нашей стране вновь доверили принять у себя конкурс.

Что происходит за кулисами детского «Евровидения» перед церемонией открытия? Репортаж СТВ

Организаторы постараются наполнить эти дни для конкурсантов яркими впечатлениями. Помимо записей визиток, репетиций, телевизионных съемок и пресс-конференций, гостей ждет знакомство с традициями белорусской культуры. Участники «Евровидения» уже стали гостями Дворца Независимости в Минске.

Где живут конкурсанты детского «Евровидения» и как репетируют свои номера-11

Где живут конкурсанты детского «Евровидения» и как репетируют свои номера-13

Где живут конкурсанты детского «Евровидения» и как репетируют свои номера-15

Где живут конкурсанты детского «Евровидения» и как репетируют свои номера-17

Где живут конкурсанты детского «Евровидения» и как репетируют свои номера-19

# общество # Фотофакт

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