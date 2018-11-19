Что происходит за кулисами детского «Евровидения» перед церемонией открытия? Репортаж СТВ

Яркое финальное шоу запланировано на 25 ноября, но уже сейчас Беларусь начинает жить грандиозным праздником. На прямой связи со студией – корреспондент СТВ Яна Шипко.

Яна Шипко, СТВ:

Light up – «Зажигай» – девиз «Евровидения» этого года. Прямо сейчас зажигать готовы участники. Церемония открытия проходит в Национальном выставочном центре «Белэкспо». Здесь уже собрались и делегации, и многочисленная пресса из разных стран.

Участница из Уэльса Маню говорит, что для нее это огромная честь представлять свою страну здесь. Она очень рада принимать участие в «Евровидении». Это место очень красивое, и она уже в предвкушении. Также Маню сообщила, что уже успела немного познакомиться с Минском.

Песня Маню со смыслом – как мы должны заботиться о будущем и о наших грядущих поколениях.