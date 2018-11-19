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Что происходит за кулисами детского «Евровидения» перед церемонией открытия? Репортаж СТВ

19 ноября 2018 14:55
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Новости Беларуси. Церемония открытия детского «Евровидения» проходит 19 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яркое финальное шоу запланировано на 25 ноября, но уже сейчас Беларусь начинает жить грандиозным праздником. На прямой связи со студией – корреспондент СТВ Яна Шипко.

Что происходит за кулисами детского «Евровидения» перед церемонией открытия? Репортаж СТВ-1

Яна Шипко, СТВ:
Light up – «Зажигай» – девиз «Евровидения» этого года. Прямо сейчас зажигать готовы участники. Церемония открытия проходит в Национальном выставочном центре «Белэкспо». Здесь уже собрались и делегации, и многочисленная пресса из разных стран.

Участница из Уэльса Маню говорит, что для нее это огромная честь представлять свою страну здесь. Она очень рада принимать участие в «Евровидении». Это место очень красивое, и она уже в предвкушении. Также Маню сообщила, что уже успела немного познакомиться с Минском.

Песня Маню со смыслом – как мы должны заботиться о будущем и о наших грядущих поколениях.

Что происходит за кулисами детского «Евровидения» перед церемонией открытия? Репортаж СТВ-4

Детское «Евровидение» даже ярче, чем взрослый конкурс. В этом году рекордное количество участников: представители 20 стран продемонстрируют свои номера.

Что происходит за кулисами детского «Евровидения» перед церемонией открытия? Репортаж СТВ-7

Йон Ола Санн, супервайзер конкурса:
Мы очень рады вернуться снова в Минск с конкурсом. Организация очень хорошая. Это прекрасная возможность для молодых талантов показать свой потенциал.

Что происходит за кулисами детского «Евровидения» перед церемонией открытия? Репортаж СТВ-10

Кстати, сегодня состоится жеребьевка. Представитель Беларуси Даниэль Ястремский, который представляет Беларусь, сказал, что абсолютно не важно, под каким номером он выйдет на стену, потому что дома и стены помогают.

«Для меня это самый большой этап». Даниэль Ястремский о подготовке к конкурсу «Детское Евровидение», о главном конкуренте и песне

Организаторы готовят шоу, которое познакомит гостей конкурса с Беларусью, благодаря сочетанию музыки, танцев, фольклорных композиций и лазерного шоу.

# Культура # Яна Шипко # Фотофакт

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