Что происходит за кулисами детского «Евровидения» перед церемонией открытия? Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Церемония открытия детского «Евровидения» проходит 19 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яркое финальное шоу запланировано на 25 ноября, но уже сейчас Беларусь начинает жить грандиозным праздником. На прямой связи со студией – корреспондент СТВ Яна Шипко.
Яна Шипко, СТВ:
Light up – «Зажигай» – девиз «Евровидения» этого года. Прямо сейчас зажигать готовы участники. Церемония открытия проходит в Национальном выставочном центре «Белэкспо». Здесь уже собрались и делегации, и многочисленная пресса из разных стран.
Участница из Уэльса Маню говорит, что для нее это огромная честь представлять свою страну здесь. Она очень рада принимать участие в «Евровидении». Это место очень красивое, и она уже в предвкушении. Также Маню сообщила, что уже успела немного познакомиться с Минском.
Песня Маню со смыслом – как мы должны заботиться о будущем и о наших грядущих поколениях.
Детское «Евровидение» даже ярче, чем взрослый конкурс. В этом году рекордное количество участников: представители 20 стран продемонстрируют свои номера.
Йон Ола Санн, супервайзер конкурса:
Мы очень рады вернуться снова в Минск с конкурсом. Организация очень хорошая. Это прекрасная возможность для молодых талантов показать свой потенциал.
Кстати, сегодня состоится жеребьевка. Представитель Беларуси Даниэль Ястремский, который представляет Беларусь, сказал, что абсолютно не важно, под каким номером он выйдет на стену, потому что дома и стены помогают.
«Для меня это самый большой этап». Даниэль Ястремский о подготовке к конкурсу «Детское Евровидение», о главном конкуренте и песне
Организаторы готовят шоу, которое познакомит гостей конкурса с Беларусью, благодаря сочетанию музыки, танцев, фольклорных композиций и лазерного шоу.